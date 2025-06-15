



15 июня Волгоград накрыло пыльной волной. Как сообщает ИА «Высота 102», сильные порывы ветра, несущие облако песчаных частиц, пронеслись по областному центру с 16:40 до 18:00. Очевидцы засняли разгул стихии на видео.





- Первым удар приняли Красноармейский и Кировский районы. В считанные минуты южную окраину города поглотила белоснежная пелена. На кадрах запечатлён момент, когда волна докатилась до Советского и Ворошиловского районов. Сюда облако добралось где-то в 17:15, - рассказал журналистам один из подписчиков.

На ускоренной съёмке видно, как пыль окутывает жилой массив, прилегающий к заводу им. Петрова.

Согласно данным общественного мониторинга качества воздуха в России, пик пыльной бури в Советском районе Волгограда пришёлся на 17:19. В это время датчик метеостанции в районе СХИ зафиксировал резкий всплеск в воздухе количества взвешенных частиц с 8 мкг/м3 до 53 мкг/м3.

В 17:24 с 8 мкг/м3 до 91 мкг/м3 показатель загрязнённости атмосферы взлетел в Ворошиловском районе. В 17:29 с 6 мкг/м3 до 73 мкг/м3 возросло количество мелкодисперсных частиц, фиксируемых метеостанцией в посёлке Царицын, на границе Городищенского района и Дзержинского районов Волгограда.





В 17:37 пыльная волна добралась до Краснооктябрьского района, а в 17:45 до Тракторозаводского районов. Здесь уровень запылённости на пике составил 59 и 85 мкг/м3.





Примечательно, что песчаная завеса довольно быстро покинула областной центр. Уже ближе к 18:00 качество воздуха вернулось в норму.

Отметим, разгул стихии совпал с прохождением через Волгоград атмосферного фронта. По данным метеостанций Волгоградского ЦГМС с 16:40 в Волгограде резко упала температура воздуха с 26,4°С до 21,4°С, одновременно в считанные минуты с 24% до 41% выросла влажность и на 1 мм рт. ст. подскочило атмосферное давление.