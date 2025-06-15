



Уже тридцать лет Александр Чекунов причастен к таинству рождения новой жизни. Известный в Волгоградской области акушер-гинеколог признает – с годами этот необыкновенный момент становится для него все более трепетным. В День медицинского работника главный врач клинического роддома № 2 рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» о любви, вызовах профессии и борьбе с выгоранием.

- Появление на свет новой жизни – это чудо. Я говорю это безо всякого пафоса, - рассуждает ассистент кафедры акушерства и гинекологии ВолгГМУ. – После окончания медицинской академии я искал свое направление. Достаточно быстро пришло понимание, что все специальности хороши – и хирургия, и неврология, и ортопедия, но только мы, акушеры-гинекологи, работаем сразу с двумя жизнями!

По мнению Александра Чекунова, профессионализм в его сфере приходит к врачам как минимум через десять лет работы. До этого же акушеры-гинекологи не только изучают профессиональные нюансы, но и становятся психологами, тонко чувствующими настрой каждой пациентки.

- После окончания медицинской академии я работал в больнице № 5, где был фактически создан перинатальный центр с уникальной структурой – центр планирования семьи, гинекологическое отделение, женская консультация, роддом и отделение новорожденных с реанимацией, - рассказывает врач. – Дальше за несколько лет объездил десятки районов Волгоградской области, координируя работу сельского здравоохранения. Из-за повышенных рисков в нашем деле врачей остро не хватало, я часто командировался, работал в одиночку в тяжелых условиях – как и другие мои коллеги. Больше пяти лет я трудился в Палласовке, в Старой Полтавке, в Чернышковском и в Алексеевском районах.





За эти годы врач нередко сталкивался и со сложным течением беременности, и с тяжелыми родами. Несмотря на нестандартность ситуаций, работа казалась знакомой и даже рутинной. Пока в 2020 году сама жизнь не бросила врачам новый вызов.

- С началом пандемии коронавируса все доктора – от хирургов до акушеров – в одночасье стали инфекционистами. Роддом больницы № 5 перепрофилировали в инфекционный госпиталь для беременных женщин с коронавирусом. Мы стали единственным учреждением такого профиля, и я говорю об этом с гордостью, - вспоминает Александр Чекунов. – Работали 24 часа в сутки семь дней в неделю. Акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, которых я считаю настоящими героями, по 10-12 часов не выходили из «красной зоны», принимая тяжелые роды, останавливая сильные кровотечения и проводя сложнейшие органосохраняющие операции для сохранения репродуктивной функции женщины. Представьте, каково провести роды, когда беременная подключена к аппарату искусственной вентиляции легких? Трижды мы работали с современным аппаратом ЭКМО, который фактически создавал пациенткам искусственные легкие. Каждый из этих клинических случаев был действительно уникальным. И самая большая радость для нас, когда женщины, рожавшие в тяжелейших условиях ковидного госпиталя, приходят к нам вновь за вторым или третьим малышом. К слову, в последнее время число волгоградок, которые становятся мамами третьих и четвертых детей, действительно возросло. Сейчас их становится даже больше, чем тех, кто рожает впервые.





Любовь к своему делу да и просто к жизни Александр Чекунов называет одним из основных китов, на котором держится вся его профессия.

- На мой взгляд, хорошего врача и акушера-гинеколога в частности отличают порядочность, целеустремленность и любовь к своему делу. Без любви к процессу появления на свет новой жизни долго не продержишься, - убежден главный врач роддома № 2. – Я обожаю всех женщин, люблю беременных. С ними связана вся моя жизнь. Буквально круглосуточно: работа, ночные дежурства, небольшой перерыв - и снова по кругу. С годами это великое таинство не просто не теряет своих эмоций, а, напротив, ощущается объемнее и острее. И, наверное, расставание с профессией лично для меня стало бы «маленькой смертью». Помните, как поется в песне?

Фото Александра Чекунова и пресс-службы ВолгГМУ