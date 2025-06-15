



В Светлоярском районе Волгоградской области местные жители бьют тревогу из-за нашествия саранчи. Как сообщает ИА «Высота 102», полчища насекомых уже прошлись по посёлкам Луговой, Приволжский и Новосад и сейчас опустошают село Дубовый овраг.







- Поедено всё. Абсолютно. От картошки, огурцов, томатов уже ничего не осталось. Практически пустой огород. Досталось даже малине, кустарникам, молодым деревьям и клубням редиски. Фактически уничтожены все низкорослые растения, - рассказала журналистам местная жительница Вероника.





По словам волгоградки, в селе Дубовый овраг у неё проживает мама. Женщина держит собственный огород, однако из-за нашествия насекомых теперь она лишилась урожая.





- Погибло всё. Поливать нечего. А ведь и за землю, и за воду всё равно маме нужно будет заплатить взносы. Для неё, да и для всех местных это ощутимый удар по кошельку, - сетует Вероника.

При этом местные чиновники хранят молчание.

- Наши чаты кипят. То, что я засняла – это лишь цветики. В Приволжском саранчи ещё больше. Но сельские и районные власти молчат. Никакой информации о том, кто и как нас будет спасать от этого всего нет. Абсолютная тишина.

Многие жители, оставленные с нашествием насекомых один на один, вынуждены пытаться спасти хоть какие-то остатки растительности на огородах своими силами.





- Моя мама пыталась самостоятельно потравить саранчу. Практически целый день, с 9:00 до 15:00 опрыскивала огород химикатами. Насекомые действительно погибли. Но вот настал следующий день, пришла очередная волна и всё началось сначала. Без каких-то централизованных, скоординированных мер, это всё бесполезно, - добавила волгоградка.

Редакция ИА «Высота 102» попыталась дозвониться в администрацию села Дубовый овраг, однако несмотря на складывающуюся обстановку застать на рабочем месте чиновников журналистам не удалось. Не получилось дозвониться и в администрацию Светлоярского района. С нескольких попыток трубку взяли лишь в местной единой диспетчерской службе. При этом оператор, сославшись на затяжные праздники, не смогла рассказать о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации с нашествием саранчи, подчеркнув, что на горячую линию с данной проблемой ранее никто не обращался и лучше всего перезвонить в администрация в рабочий день.

Напомним, накануне стало известно о полчищах саранчи, атаковавшей частные хозяйства у СНТ «Тюльпан» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Ранее тревожные сигналы поступали с территории на границе Быковского и Палласовского районов, а также с южных окраин Волгограда. При этом в Россельхозцентре просят жителей региона не драматизировать происходящее, а также подчёркивают, что ситуация находится под контролем.

Фото и видео: жители села Дубовый овраг