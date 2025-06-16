Общество 16.06.2025 09:05
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16.06.2025 09:05
Летний сезон – время отпусков, перед которыми волгоградцам напоминают о необходимости убедиться в отсутствии задолженностей за электроэнергию. В ином случае всегда остается риск остаться без электричества после длительной поездки.
– С начала года от электричества были отключены 4 583 неплательщика с общей суммой задолженности 29,5 млн. рублей. Чтобы выпасть из зоны комфорта, отдельно взятому гражданину не нужно иметь каких-то астрономических долгов. Электроэнергию отключают, если долг превышает двухмесячный норматив. Для региона это 246 кВт•ч или минимум 1141 рубль по новым тарифам с 1 июля, – пояснили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте». – О грозящем отключении должники, конечно, получают извещения, но если в течение 20 дней задолженность не будет погашена, предоставление коммунальной услуги приостановят.
Кроме того, после погашения долга подача света возобновляется не сразу, а только после оплаты за повторное подключение. Для жителей многоквартирных домов эта сумма составляет 3000 рублей. Поэтому лучше проверить наличие просроченных счетов за электроэнергию до отпуска и убедиться, что неприятных сюрпризов не ожидается. Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении ресурсоснабжающей компании. Оплата на этих ресурсах принимается без комиссии.
Фото: архив V102.RU
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