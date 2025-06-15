Котово из-за трёх порывов на водоводе вновь остался без водоснабжения





15 июня в Волгоградской области город Котово с 20-тысячным населением в летний зной полностью лишился централизованного водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за трёх порывов на водоводе «Филино–Котово» власти вынуждены были с 13:00 остановить подачу коммунального ресурса всем потребителям.

Коммунальное происшествие сегодня было в центре внимания расширенного совещания, прошедшего на площадке администрации Котовского района с участием депутата Волгоградской областной думы Александра Шевченко.

- Как вы знаете, Котово водой обеспечивается с помощью 40-километрового водовода. Властями выделяются средства и поэтапно осуществляется его замена. На текущий момент остаётся аварийный участок, который пока что ещё не был реконструирован. На нём и были обнаружены несколько новых порывов, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» парламентарий.

Именно из-за этих утечек в Котово вот уже несколько недель жители входящих в населённый пункт посёлков оставались без питьевой воды.

- Поэтому местные власти и пошли на такой шаг. В городе развёрнут штаб по ликвидации аварии. На этот раз ситуация плановая. Жителей заранее оповестили о прекращении подачи воды. В настоящее время идёт переброска с близлежащих районов цистерн для подвоза питьевой и технической воды населению. Речь, конечно же, в первую очередь идёт о многоквартирных жилых массивах и социальных объектах. График подвоза сейчас формируется, - добавил Александр Шевченко.

По информации депутата, специалистам предстоит устранить два порыва на территории магистрального водовода и один порыв на сетях внутри муниципалитета.

- О сроках работ говорить сейчас сложно. Сегодня и завтра днём будет производится спуск воды из системы. Далее ремонтные бригады приступят к ликвидации порывов. В рамках работ запланирована полная замена участка протяжённостью около 25 метров и установка новой запорной арматуры. Ориентировочно коммунальные службы озвучивают в качестве крайней дату - 19 июня. Но это очень примерный срок. Нужно понимать, что после ликвидации аварии система будет какое-то время наполняться. При этом процесс осложняется общим аварийным состоянием магистрали. Сейчас никто не может гарантировать, что в процессе не обнаружится новая течь. Но запас материалов создан, сейчас муниципалитет подготовился к максимальному количеству сценариев развития ситуации.

В свою очередь на Едином портале ЖКХ администрации Котово уточняется, что сформированы четыре сварочные бригады, подготовлены необходимые материалы, а информирование жителей о ходе проведения работ будет осуществляться ежедневно. При этом на 14:00 15 июня властями пока что так и не был опубликован график подвоза воды населению.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что жители микрорайона Серино в Котово вот уже почти месяц находятся без воды. 11 июня 2025 года стало известно, что в 4-х км от Филинского водозабора специалисты обнаружили сразу несколько утечек.