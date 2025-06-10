Спорт

«Это вам не на татами»: в Волгограде прошли турниры по пляжной борьбе

Спорт 10.06.2025 20:25
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10.06.2025 20:25


В Волгограде на стадионе «Динамо» состоялись поединки по пляжной борьбе в рамках Детской Лиги «Юный динамовец» и первенства области возрастной категории 14-17 лет. Более 80 участников из разных дисциплин единоборств в жарких сражениях разыграли награды престижных соревнований, сообщает ИА «Высота 102».

Региональные состязания по пляжной борьбе проходили в Волгограде уже не первый год. На церемонии открытия с приветственным словом  к спортсменам и зрителям обратились заместитель председателя ВООО «Динамо» Роман Константинов; Николай Грянченко, президент Федерации самбо Волгоградской области; Иван Селянкин, президент Федерации панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области; Гасанали Гасаналиев, главный тренер Волгоградской области в дисциплинах панкратион и пляжная борьба и Нариман Шабанов, главный тренер Федерации спортивной борьбы Волгоградской области по вольной борьбе.


Юные участники, представляющие волгоградские областные спортивные клубы, бились при шумной поддержке болельщиков и в сопровождении активных подсказок от своих тренеров в ходе поединков. Каждому из победителей пришлось провести по несколько встреч, чтобы завоевать золотые медали.

В разговоре с корреспондентом V102.RU Нариман Шабанов высоко оценил областные турниры на динамовском песчаном корте. 

- Уровень соревнований очень хороший, интересные схватки. Побольше бы таких турниров. Огромная благодарность организаторам за проведение состязаний. У меня здесь сражались 26 учеников, среди которых чемпионы и призеры первенства ЮФО. С каждым годом соревнования по пляжной борьбе становятся все лучше и лучше. Сборная Волгоградской области пока имеет средний уровень по России в этом виде спорта, но есть и сильные представители. Надо больше соревноваться, чтобы получать новый опыт и прогрессировать быстрее в пляжной борьбе, - отметил специалист.

- Нам нравится заниматься вольной борьбой. Это очень жесткий вид спорта. В будущем хотим стать олимпийскими чемпионами. А пляжная борьба тоже интересная со своими специфическими правилами. На песке и в жаркую погоду гораздо тяжелее бороться, чем на татами, ноги вязнут, а любое промедление - и ты проиграл, - поделились своими впечатлениями от выступлений юные участники и подопечные Наримана Шабанова.    

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Волгоградской областной организации Общества «Динамо»

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