В МЧС России предупредили волгоградцев о тропических дождях и граде





Вслед за Гидрометцентром управление МЧС России по Волгоградской области объявило в регионе штормовое предупреждение. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие сутки сильному ветру и грозе компанию составят тропические дожди и град.

- В период 16:00-18:00 с сохранением до конца суток 15.06.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, спасатели рекомендуют во время ухудшения погодных условий избегать линий ЛЭП, деревьев и шатких конструкций, в том числе и рекламных щитов. Ранее редакция сообщала о тройном предупреждении, выпущенном для региона метеорологической службой.