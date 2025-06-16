В Урюпинске похоронят погибшего на СВО 36-летнего Игоря Канунникова

В Урюпинске простятся с погибшим на СВО земляком – Игорем Канунниковым. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию городского округа Волгоградской области, боец заключил контракт с Минобороны РФ в 2022 году.

Игорь Канунников родился и жил в Урюпинске, учился в местном лицее, а позже обучился по профессии электрика. В зоне специальной военной операции он защищал Отечество в качестве стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового батальона.

Погиб при выполнении боевого задания в поселке Терны на территории ДНР. Игорю было 36 лет. У него остались родители, жена и дети.

Похоронят бойца завтра, 17 июня. Траурная церемония состоится в сквере Павших Борцов.

Фото: администрация Урюпинска / t.me