Спорт

Никита Чагров стал лучшим игроком волгоградского «Ротора» в сезоне 24/25 

Спорт 12.06.2025 11:05
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12.06.2025 11:05


Голкипер волгоградского «Ротора» Никита Чагров по версии болельщиков был признан лучшим игроком команды в сезоне 24/25, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

30-летний вратарь в голосовании на официальном сайте сине-голубых получил 42 процента (317 голосов). Второе место занял Дмитрий Прищепа (17%, 129 голосов), а тройку лидеров замкнул Андрей Семёнов (7%, 54 голоса).

Напомним, Чагров оказался лучшим игроком сине-голубых по итогам первой части сезона и подтвердил свой высокий и стабильный уровень в весеннем отрезке Первой лиги. Чагров в первенстве 24/25 провел 33 матча и стал одним из любимцев волгоградских фанатов благодаря надежной игре на последнем рубеже.

В апреле Никита продлил контракт с «Ротором» до 2027 года.  

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

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