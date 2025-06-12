Голкипер волгоградского «Ротора» Никита Чагров по версии болельщиков был признан лучшим игроком команды в сезоне 24/25, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.
30-летний вратарь в голосовании на официальном сайте сине-голубых получил 42 процента (317 голосов). Второе место занял Дмитрий Прищепа (17%, 129 голосов), а тройку лидеров замкнул Андрей Семёнов (7%, 54 голоса).
Напомним, Чагров оказался лучшим игроком сине-голубых по итогам первой части сезона и подтвердил свой высокий и стабильный уровень в весеннем отрезке Первой лиги. Чагров в первенстве 24/25 провел 33 матча и стал одним из любимцев волгоградских фанатов благодаря надежной игре на последнем рубеже.
В апреле Никита продлил контракт с «Ротором» до 2027 года.
Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)