Сервис для заказа городских поездок рассказал, когда лучше заказывать такси

Общество 16.06.2025 11:19 Реклама
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16.06.2025 11:19 Реклама
Сервис для заказа городских поездок Drivee проанализировал, какое наилучшее время для заказа такси, а также что влияет на стоимость поездки.
Так, на спрос влияет множество факторов: например, плохая погода, часы пик, когда всем надо ехать, место назначения. По статистике Drivee, в целом по стране наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра, а если нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечерний час пик начинается в 18:00. Поэтому стоит заказывать автомобиль за 15–20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения.
Также можно попробовать изменить точку подачи или назначения на более удобные для посадки или высадки, если изначальные требуют сложного заезда на территорию двора или предприятия.
При плохой погоде спрос увеличивается, а следом растёт и стоимость поездки. Если время позволяет, стоит переждать непогоду, тогда выбор будет больше, а цена – привлекательнее.
Однако в Drivee нет алгоритмов и цены не устанавливаются автоматически. Стоимость поездки регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка. Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. И погода, и часы пик тоже на стоимость влияют, но скорее тем, что спрос рождает справедливую для всех пользователей цену: пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если никуда не торопится – стандартную стоимость поездки, в то же время водитель может принять поездку с невысокой ценой, если ему по пути.
Drivee – сервис, где пользователи напрямую договариваются обо всех деталях поездки. Пассажир может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.
А для новых пользователей в сервисе Drivee доступно снижение рекомендованной стоимости на 50% на первые три поездки по городу при оплате картой в Волгограде. Для этого необходимо скачать приложение Drivee и выбрать способ оплаты банковской картой, после чего пользователь увидит сниженную рекомендованную стоимость заказа. Воспользоваться предложением новые пользователи могут до 30 июня 2025 года.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
Фото: ru.freepik.com
Снижение рекомендованной цены на первые три поездки по городу при оплате картой для новых пользователей в городе Волгоград: с 01.05 по 30.06.2025, не более, чем на 400 р. за поездку. Акция не применяется при изменении рекомендованной цены. Срок акции может быть изменён по инициативе организатора. Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами.
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