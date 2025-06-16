Общество

Сервис для заказа городских поездок рассказал, когда лучше заказывать такси

Общество 16.06.2025 11:19 Реклама
0
16.06.2025 11:19 Реклама


Сервис для заказа городских поездок Drivee проанализировал, какое наилучшее время для заказа такси, а также что влияет на стоимость поездки.
Так, на спрос влияет множество факторов: например, плохая погода, часы пик, когда всем надо ехать, место назначения. По статистике Drivee, в целом по стране наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра, а если нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечерний час пик начинается в 18:00. Поэтому стоит заказывать автомобиль за 15–20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения.
Также можно попробовать изменить точку подачи или назначения на более удобные для посадки или высадки, если изначальные требуют сложного заезда на территорию двора или предприятия.
При плохой погоде спрос увеличивается, а следом растёт и стоимость поездки. Если время позволяет, стоит переждать непогоду, тогда выбор будет больше, а цена – привлекательнее.
Однако в Drivee нет алгоритмов и цены не устанавливаются автоматически. Стоимость поездки регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка. Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. И погода, и часы пик тоже на стоимость влияют, но скорее тем, что спрос рождает справедливую для всех пользователей цену: пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если никуда не торопится – стандартную стоимость поездки, в то же время водитель может принять поездку с невысокой ценой, если ему по пути.
Drivee – сервис, где пользователи напрямую договариваются обо всех деталях поездки. Пассажир может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Помимо возможности заказа городских поездок, сервисом предусмотрена функциональная возможность курьерской доставки, можно отправлять посылки до 20 кг и отслеживать курьера в режиме реального времени.
А для новых пользователей в сервисе Drivee доступно снижение рекомендованной стоимости на 50% на первые три поездки по городу при оплате картой в Волгограде. Для этого необходимо скачать приложение Drivee и выбрать способ оплаты банковской картой, после чего пользователь увидит сниженную рекомендованную стоимость заказа. Воспользоваться предложением новые пользователи могут до 30 июня 2025 года.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
Фото: ru.freepik.com

Снижение рекомендованной цены на первые три поездки по городу при оплате картой для новых пользователей в городе Волгоград: с 01.05 по 30.06.2025, не более, чем на 400 р. за поездку. Акция не применяется при изменении рекомендованной цены. Срок акции может быть изменён по инициативе организатора. Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами.
Реклама. ООО «ИН14», ИНН 1435308804

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.06.2025 12:56
Общество 16.06.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 12:23
Общество 16.06.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 11:29
Общество 16.06.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 10:42
Общество 16.06.2025 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2025 10:29
Общество 16.06.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 09:14
Общество 16.06.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 09:05
Общество 16.06.2025 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2025 07:53
Общество 16.06.2025 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 21:28
Общество 15.06.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 18:38
Общество 15.06.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 16:52
Общество 15.06.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 15:53
Общество 15.06.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 14:58
Общество 15.06.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 14:17
Общество 15.06.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 12:45
Общество 15.06.2025 12:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:56
Волгоградцы предложили новый маршрут к ЖК «На Матросова»Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде задержали нападавшего на женщин серийного грабителяСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области стартовала спецоперация «Нелегал-2025»Смотреть фотографии
11:32
Бочаров: делегация из Волгограда примет участие в ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
11:29
В Городище директор предприятия задержал работникам зарплату на 700 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:20
МЧС предупредило волгоградцев о сильном ливне и граде 16 июняСмотреть фотографии
11:19
Сервис для заказа городских поездок рассказал, когда лучше заказывать таксиСмотреть фотографии
10:44
В России изменится порядок расчета отпускных и выходных пособийСмотреть фотографии
10:42
Волгоградские предприниматели покорили главный вулкан Турции – гору АраратСмотреть фотографии
10:29
В Урюпинске похоронят погибшего на СВО 36-летнего Игоря КанунниковаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде завершилась реконструкция трамвайного переезда на ул. ГолубинскойСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде ФСБ раскрыла фиктивный брак 60-летней жительницы и узбекаСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде из-за ДТП изменили движение двух трамваевСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде на Четвертом участке сгорели две расселенные двухэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Волгоградцам рекомендуют перед отпуском погасить долги за электроснабжениеСмотреть фотографии
08:38
На юге Волгограда двухлетний мальчик выпал из окнаСмотреть фотографии
08:20
Волгоградская область опустилась в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
07:53
Под Волгоградом в Средней Ахтубе сорван капремонт школы за 98,5 млн рублейСмотреть фотографии
21:28
Бойцы СВО передали в приют «Птичий Остров» оставшихся без родителей птенцов лебедейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
В Волжском пожар у СНТ «Тюльпан» ликвидирован на площади в 5 гаСмотреть фотографии
19:34
Жительницу Чувашии осудили за аферу с 20 тоннами волгоградского лукаСмотреть фотографии
18:38
Волгоград накрыло пыльной волной из-за прохождения атмосферного фронтаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Стеной идёт на дорогу»: в Волжском тушат 1,5 га степи между пр. Ленина и СНТ «Тюльпан»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Под контролем? В Волгоградской области саранча опустошает огороды в селе Дубовый оврагСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
В МЧС России предупредили волгоградцев о тропических дождях и градеСмотреть фотографии
14:58
Гидрометцентр выпустил для Волгоградской области тройное предупреждениеСмотреть фотографии
14:17
Котово из-за трёх порывов на водоводе вновь остался без водоснабженияСмотреть фотографии
12:45
«Без любви здесь долго не продержишься»: акушер-гинеколог - о профессиональных вызовах и ежедневном чудеСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области 23 иностранцев лишили российских паспортовСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде пьяный самокатчик попал в ДТП на ул. ШурухинаСмотреть фотографии
 