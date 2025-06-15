В Волжском пожар у СНТ «Тюльпан» ликвидирован на площади в 5 га





15 июня в региональном главке МЧС России рассказали подробности о крупном ландшафтном пожаре на территории Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102», огонь отвоевал у спасателей 5 га степей и был ликвидирован одновременно с начавшимся в городе ливнем.

- В 15:49 поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжский. Горела трава на площади 5 га. Пожарные подразделения 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17:43, - уточнили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отметим, по информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

фото из архива ИА «Высота 102»