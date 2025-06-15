Общество

Бойцы СВО передали в приют «Птичий Остров» оставшихся без родителей птенцов лебедей

Общество 15.06.2025 21:28
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15.06.2025 21:28


Из ЛНР в Волгоград отправились оставшиеся без родителей птенцов лебеди. Как сообщает ИА «Высота 102», птиц спасли от собак бойцы одного из местных подразделений с позывными «БЕКАС» и «ТРЕНЕР» и передали в приют «Птичий Остров».



- Узнав про это, вызвался найти им новый дом. Так как я знал один центр диких животных ЗООЦЕНТР «ДИНО», то позвонил туда. Мне ответила директор центра Анжела и сказала, что у них только дикие животные, но она поможет нам пристроить малышей. После мне позвонила Алина уже из Центра реабилитации диких животных «Птичий Остров». Сказала что они готовы взять малышей к себе, - поделился подробностями ветеран боевых действий Михаил Морев.

Однако волгоградские зоозащитники сами не имели возможности приехать за животными. На помощь им пришли местные волонтёры.


- Уже к вечеру мы договариваемся со знакомым волонтером Алины из ЛНР Еленой о месте встречи, где она может забрать малышей. И вот чудо: сегодня малыши были переданы и в скором времени отправятся в зооцентр, где пройдут обследования и обретут новый дом, - продолжил боец.

Мужчина уверен, что люди должны быть человечны не только друг к другу, но и к природе. Именно это добросердечие и отличает людей от зверей в худшем понимании этого слова.

Фото и видео: Михаил Морев / vk.com

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