Жительницу Чувашии осудили за аферу с 20 тоннами волгоградского лука





В Чебоксарах предпринимательницу осудили за аферу с овощной продукцией из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина вклинилась между заказчиком из Белоруссии и фермером из Быковского района Волгоградской области, присвоив деньги за 20 тонн лука.

Покупателю бизнесвумен представилась сельхозпроизводителем, а фермеру — заказчиком. Введя партнёров в заблуждение, она заставила первого направить в Волгоградскую область фуру за продукцией, а второго — отгрузить необходимое количество овощей. В результате, когда дело дошло до расчёта, посредница завладела 200 тыс. рублей и прекратила выходить на связь.

Финансы отчаянная предпринимательница получила на собственный счёт, по которому её и вычислили полицейские.

Отметим, ещё на этапе расследования мошенница компенсировала ущерб. Решением Калининского районного суда Чебоксар ей назначено наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей.