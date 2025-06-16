Общество

Волгоградские предприниматели покорили главный вулкан Турции – гору Арарат

Общество 16.06.2025 10:42
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16.06.2025 10:42


Михаил Грачев и Александр Малашкин в минувшую субботу, 14 июня, покорили высоту 5137 метров над уровнем моря – это самая высокая вершина Турции. Свои эмоции и впечатления от сложного подъема на гору Большой Арарат волгоградские предприниматели и члены их семей, которые тоже участвовали в подъеме, публиковали в режиме реального времени в своих социальных сетях.

Вместе с Михаилом Грачевым, основателем компании GRASS, восхождение на Арарат совершила жена Анна Грачева, для которой оно стало настоящим вызовом.

– Штурм начали в 1:30 и продолжали всю ночь. Последние несколько метров перед вершиной супругу пришлось практически нести на руках, так как сил не оставалось, – поделился предприниматель. – Спасибо Арарату за то, что я в очередной раз почувствовал себя человеком, который знает цену каждому мгновению, человеку, который верит в себя и свои возможности. Человеком, покорившим Арарат и себя самого.


Александра Малашкина в подъеме сопровождала 24-летняя дочь Ульяна. Это была уже третья вершина для волгоградки. Последние 200 метров, по ее словам, были очень волнительными, так как гора покрыта льдом. Любое неверное движение могло привести к трагедии.


Спустя пять с половиной часов, ровно в 7:05 утра группа достигла вершины, несмотря на «горняшку», усталость и другие испытания на пути вверх.

Фото: социальные сети Михаила Грачева

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