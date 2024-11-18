«Счастливы вернуться»: Валерий Карпин рассказал о приезде сборной России в Волгоград





Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем с командой Сирии, который состоится завтра, 19 ноября, на «Волгоград Арене» и начнется в 19-30 ч., заявил, что национальная команда счастлива вернуться в Волгоград, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».

В эфире федерального телеканала специалист поделился эмоциями от второго приезда российской команды за последний год в город-герой. Кроме того, Карпин рассказал, что его подопечные настроены только на победу в противостоянии со сборной с Ближнего Востока.

– Приятно вернуться в Волгоград. Были здесь в прошлом году, счастливы вернуться еще раз. Надеемся, что будет такая же поддержка, как в игре с Кубой. Хотим выиграть матч с Сирией в любом случае, – поделился ожиданиями от предстоящего матча Валерий Карпин.

Напомним, 20 ноября 2023 года сборная России на «Волгоград Арене» разгромила сборную Кубы со счетом 8:0. В тот день на стадионе собралось 40 706 болельщиков.

Перед матчем между сборными России и Сирии зрителей ждет яркая шоу-программа с выступлениями популярных артистов и автограф-сессией известных в прошлом футболистов, в которой примут участие экс-игроки сборной России — Евгений Алдонин, Валерий Есипов, Денис Глушаков и Павел Погребняк.