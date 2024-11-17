



В Елани Волгоградской области местные жители подали коллективный иск к местному производителю молочной продукции. Как сообщает ИА «Высота 102», активисты потребовали от предприятия привести деятельность по обращению с жидкими отходами производства в соответствие с законодательством.

- Печерский Д.А., Миргородская Е.Ю., Самойлова М.В. обратились в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Еланский сыродельный комбинат», указав в обоснование своих требований, что на территории Еланского городского поселения находятся пруды накопители, которые без какого-либо законного права использует в ходе своей производственной деятельности ответчик, - говорится в материалах судебного разбирательства.

По мнению горожан, предприятие нарушало нормы Водного кодекса РФ, в связи с чем необходимо было приостановить работу завода до надлежащего оформления прав собственности на искусственные водные сооружения.

При этом в судебное заседание истцы не явились, доказательства вины не представили, в связи с чем суд не нашёл оснований для удовлетворения иска.

Напомним, ранее редакция уже неоднократно рассказывала о прудах-накопителях на территории рабочего посёлка Елань. Они находятся в непосредственной близости от градообразующего предприятия — Еланского маслосыркомбината. Местные жители с 2016 года бьют тревогу из-за опасных объектов, однако все их жалобы пока так и не возымели какого-либо успеха.

Пруды неустановленной природы не то что не уменьшаются, а становятся всё больше. Неизвестные выкапывают новые котлованы и обустраивают траншеи.

В 2024 году еланцы сообщали, что помимо неприятного запаха водные объекты приобрели ядовито-розовый оттенок.