Расследования

Волгоградец «инвестировал» на счет лжеброкера 7 млн рублей

Расследования 16.11.2024 13:03
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16.11.2024 13:03


Очередной житель Волгограда попал на уловки мошенников. Как сообщили V102.RU  в региональном главке МВД, мужчина, надеясь получить прибыль, перевел на неизвестный счет 7 миллионов рублей. 

— С заявлением в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился 42-летний житель Центрального района. Некоторое время назад мужчина поддался на уговоры неизвестного, позвонившему ему в мессенджере и представившимся брокером. Звонивший пообещал быстро и гарантированно получить доход от вложения средств в выпуск криптовалюту, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В конечном итоге волгоградец перевел по продиктованным реквизитам деньги и стал ожидать прибыли. Когда он попытался вернуть вложенные средства и получить доход, телефоны «брокеров» оказались недоступными. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

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