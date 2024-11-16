Волгоградец «инвестировал» на счет лжеброкера 7 млн рублей





Очередной житель Волгограда попал на уловки мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина, надеясь получить прибыль, перевел на неизвестный счет 7 миллионов рублей.

— С заявлением в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился 42-летний житель Центрального района. Некоторое время назад мужчина поддался на уговоры неизвестного, позвонившему ему в мессенджере и представившимся брокером. Звонивший пообещал быстро и гарантированно получить доход от вложения средств в выпуск криптовалюту, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В конечном итоге волгоградец перевел по продиктованным реквизитам деньги и стал ожидать прибыли. Когда он попытался вернуть вложенные средства и получить доход, телефоны «брокеров» оказались недоступными.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.