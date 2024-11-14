Мотоциклист сбил 6-летнюю девочку в Волжском и врезался в иномарку





В городе Волжском Волгоградской области 14 ноября шестилетняя девочка пострадала в результате ДТП с мотоциклом. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, управлявший транспортным средством 18-летний водитель после наезда на ребенка врезался в автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе Главка полиции, ДТП произошло около 16.00 напротив дома №45 по ул. Набережная. В момент наезда девочка переходила дорогу вместе с сестрой.

– На нерегулируемом пешеходном переходе водитель мотоцикла совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. После мотоцикл столкнулся со встречным Volkswagen. В результате несовершеннолетняя доставлена в больницу, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту происшествия сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование.

Состояние ребенка редакция уточняет в облздраве.

Фото: Жесть Волжский / t.me