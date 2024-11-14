Экс-бойца Hype Fighting Владимира Пожарова обвинили в убийстве волгоградца





В Волгограде СУ СК России по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела об убийстве жителя Волгограда бывшим профессиональным участником боевых соревнований по Hype Fighting. По информации следственного комитета, в сентябре 30-летний мужчина нокаутировал оппонента во время конфликта на улице. В результате пострадавший скончался спустя трое суток в больнице.

Уголовное дело, сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, расследовалось следственным отделом по Тракторозаводскому району Волгограда. Мужчина обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

– По данным следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый встретился с ранее знакомым местным жителем и стал требовать у него денежные средства, ранее переданные в качестве залога за аренду квартиры. В ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес удар рукой в область головы потерпевшего, от которого мужчина упал навзничь, ударившись затылком о брусчатку. Смерть волгоградца наступила от тупой травмы головы в виде перелома свода черепа, осложнившейся отеком головного мозга, – сообщила представитель СУ СКР 14 ноября.

Как сообщает ИА «Высота 102», уличный конфликт, повлекший смерть 33-летнего мужчины, произошел на улице Николая Отрады 8 сентября. Задержали профессионального спортсмена правоохранители на третий день – 11 сентября – когда пострадавший умер, не приходя в сознание. Выяснилось, что к своим 30 годам он уже имел несколько судимостей – за мошенничество, кражу, грабеж и по статье о незаконном обороте наркотиков. Из колонии, где отбывал наказание за последнее преступление, боец вышел в мае 2024 года.

В ходе расследования сотрудники СУ СКР пришли к выводу, что нокаутировавший волгоградца спортсмен отдавал отчет своим действиям и умышленно нанес оппоненту роковой удар, осознавая свое физическое превосходство.

– Поскольку фигурант профессионально занимался спортом, обладал навыками единоборств, в связи с чем имел явное физическое превосходство над оппонентом, кроме того, он осознавал, что в момент конфликта они находятся на твердом дорожном покрытии, у следствия нет сомнений в умысле обвиняемого именно на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, – сообщила Наталия Рудник.

По сообщению СУ СК России по Волгоградской области обвиняемый уже ознакомился с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Как сообщает ИА «Высота 102», перед судом предстанет 30-летний экс-боец Hype Fighting Владимир Пожаров. Информация о спортсмене еще хранится в открытом доступе.