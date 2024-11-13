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Бочаров усложнил путь кандидатов к постам глав комитетов обладмина

Главное 13.11.2024 12:42
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13.11.2024 12:42


В Волгограде 13 ноября проходит заседание Совета Волгоградской областной думы, в котором принимает участие губернатор региона Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии глава региона сделал ряд важных заявлений. Одно из них касается назначения и переизбрания руководителей комитетов администрации Волгоградской области. Фактически кандидатам усложнили путь к руководящим постам. 

Напомним, что после заявления Бочарова о необходимости наделения партий возможностью отстранять депутатов, многие в Волгоградской областной думе ждали сегодня исхода заседания Совета с особым напряжением. Однако на сей раз изменений в структуре парламента не случилось. И все же Бочаров внес некоторые корректировки. В частности, сообщает «Высота 102», в рассмотрении проекта бюджета региона в думе теперь будут принимать участие представители обладмина. 

– Как мы и договаривались, в текущем бюджетном цикле депутаты Волгоградской областной думы присоединились к разработке проекта бюджета еще на подготовительном этапе, до «нулевого» чтения, что, на мой взгляд, позволило профильным комитетам и депутатскому корпусу в целом еще более эффективно работать над главным финансовым документом региона, — напомнил Андрей Бочаров. 

 Учитывая, что при формировании Волгоградской областной думы 7-го созыва произошли значительные изменения персонального состава депутатского корпуса, поддерживаем предложение Александра Блошкина об изменении порядка обсуждения проекта бюджета и параметров выделения основных бюджетных ассигнований. Времени на раскачку нет. Задачи стоят по-настоящему масштабные. С целью более оперативного и глубокого погружения депутатского корпуса в планы 10-летнего этапа развития Волгоградской области заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти на профильных комитетах более детально представят программы развития по направлениям, – сделал важное объявление глава Волгоградской области. 

Вопросы бюджетного планирования, по словам Бочарова, были и остаются определяющими для обеспечения сбалансированного и динамичного социально-экономического развития региона. Особое внимание со стороны депутатского корпуса, заявил он, требуется при рассмотрении социальных гарантий, среди которых поддержка участников СВО и членов их семей является абсолютным приоритетом, требующим пристального и неформального подхода.

В связи с этим Андрей Бочаров еще раз сделал акцент на человечности – не все вопросы, напомнил он, требуют значительных финансовых средств, однако всегда требуется простое сочувствие, чуткость и искреннее желание помочь решить проблему.

Андрей Бочаров убежден, что благодаря изменениям процедуры рассмотрения проекта бюджета депутаты смогут детально изучить задачи на ближайшее десятилетие, критически и всесторонне посмотреть на шаги и действия по достижению результатов.

– И, конечно, привлечь больше активных участников к реализации наших планов развития. Все это вместе позволит на более качественном уровне решать задачи развития Волгоградской области, – уверен глава региона. 

По информации спикера думы Александра Блошкина, 14 ноября состоится обсуждение проекта бюджета на «нулевых слушаниях» – в формате Парламентского часа, а окончательное чтение проекта бюджета намечено на 5 декабря.

Учитывая обозначенные сроки принятия главного финансового документа и тот факт, что руководители комитетов администрации Волгоградской области будут принимать самое активное участие в этом процессе – докладывать о результатах проделанной работы и знакомить депутатов с планами на 10-летку, Бочаров сообщил о продлении срока утверждения новых глав комитетов обладмина до конца 2024 года. 

– В связи с изменением порядка обсуждения параметров бюджета депутатам Волгоградской областной Думы потребуется больше времени для обсуждения кандидатов на должности руководителей органов исполнительной власти региона. Мне очень важно ваше мнение о кандидатах. Поэтому мной принято решение о продлении сроков формирования структуры органов исполнительной власти Волгоградской области до 1 января 2025 года, – заявил Андрей Бочаров. 

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