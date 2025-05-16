Федеральные новости

В России предлагают стимулировать рождаемость «демографической неделей»

Федеральные новости 16.05.2025 16:54
0
16.05.2025 16:54


В России предложили ввести «демографическую неделю» для повышения рождаемости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на партию «Новые люди», об этом 16 мая сообщил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Предложение депутат отправил главе Минтруда Антону Котякову. Документе он указал на рекордно-низкую рождаемость в 2024 году. Одной из причин, по мнению Арапова, стал рост числа одиноких людей. По данным Росстата, более 40 процентов домохозяйств в стране состоят из одного человека. 

- Кроме того, по мнению профильных специалистов в области репродуктивной медицины и психологии, значительное число пар в репродуктивном возрасте не отказываются от рождения детей окончательно, но откладывают его из-за хронического стресса, усталости и отсутствия эмоционального ресурса. Для принятия решения о рождении ребенка им необходима не только финансовая, но и психологическая стабильность, - отметил депутат ГД. 

Арапов также считает, что при формировании демографической политики помимо материальных стимулов, необходимо учитывать и необходимость создания комфортной психологической среды для молодых семей. Именно этому может способствовать введение «демографической недели». 

- Для многих это станет редкой возможностью остановиться, выдохнуть, восстановиться после стресса и прийти к тому внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребёнка. А для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьёзных отношений, - уверен зампред комитета ГД. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
16.05.2025 12:04
Федеральные новости 16.05.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2025 12:51
Федеральные новости 15.05.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2025 06:02
Федеральные новости 15.05.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2025 14:24
Федеральные новости 14.05.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2025 06:45
Федеральные новости 14.05.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 21:20
Федеральные новости 13.05.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 15:22
Федеральные новости 13.05.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.05.2025 12:16
Федеральные новости 12.05.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.05.2025 06:52
Федеральные новости 11.05.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.05.2025 11:43
Федеральные новости 09.05.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2025 11:14
Федеральные новости 06.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 15:30
Федеральные новости 03.05.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 12:32
Федеральные новости 03.05.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 11:32
Федеральные новости 03.05.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.05.2025 09:47
Федеральные новости 03.05.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:30
Командовал парадом в Сталинграде: «генерал-прорыв» назначен новым главкомом Сухопутных войск РФСмотреть фотографии
18:13
Налоговый вычет за спорт получили свыше 1,3 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
17:33
Готовьте денежки: в Волгограде с 19 мая начнут штрафовать за неуплату парковки еще на 14 участкахСмотреть фотографии
17:30
Мэр города в регионе России ушел в отставку из-за высокой зарплатыСмотреть фотографии
17:23
На севере Волгограда встали вагоны СТ из-за аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В России предлагают стимулировать рождаемость «демографической неделей»Смотреть фотографии
16:43
«Не дожил месяц до 51-летия»: в Еланском районе похоронят погибшего на СВО Сергея СиницынаСмотреть фотографии
16:22
В поселке под Волгоградом домашнее животное подхватило бешенствоСмотреть фотографии
16:20
Отряды полиции и волонтеры вышли на поиски пропавшей в январе волжанкиСмотреть фотографии
15:52
Опубликовано видео убийства дагестанцем посетителя караоке-клуба в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Эвакуацию-«двухминутку» провели в Ворошиловском ТЦ ВолгоградаСмотреть фотографии
15:03
Силовики: в Волгограде дагестанцем убит посетитель клуба Karaoke ManiaСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 26 маяСмотреть фотографии
14:14
«Это истерика какая-то!»: известный комик Сабуров пришел в восторг от волжского заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Удивление вызвал Волгоград у главы Союза архитекторов ШумаковаСмотреть фотографии
14:02
Гремячинский ГОК увековечивает память героевСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде осудили разъезжавшего с поддельными правами гастарбайтераСмотреть фотографии
13:22
Пробег ретро-автомобилей проведут волгоградцы в память о художнике ЛосевеСмотреть фотографии
13:02
Можно загорать: в Волгограде синоптики пообещали жаркие выходныеСмотреть фотографии
12:59
Волгоградским школьникам напомнили правила безопасности вблизи железной дорогиСмотреть фотографии
12:46
Безработным волгоградцам назвали несколько вариантов трудоустройстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом подростка осудили за гибель в ДТП 17-летней подругиСмотреть фотографии
12:04
Россиянин выиграл миллион евро на международном покерном турниреСмотреть фотографии
11:30
Оперативники МВД задержали волгоградца за обман 97-летнего труженика тылаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
КСП: 70 из 94 убежищ в Волгограде не готовы к укрытию горожанСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде запретили продавать потенциально опасные сыр, творог и сметануСмотреть фотографии
10:58
В двух районах Волгограда с поличным поймали «черных» мусорщиковСмотреть фотографии
10:30
На севере Волгограда Toyota в час пик перевернулась на крышуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Власти Волгограда опровергли слухи о закрытии автобусного маршрута №43Смотреть фотографии
10:00
Последний шанс купить Changan со скидкой: стартовала распродажа во FRESH ВолгоградСмотреть фотографии
 