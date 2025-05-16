



В России предложили ввести «демографическую неделю» для повышения рождаемости. Как сообщает V102.RU со ссылкой на партию «Новые люди», об этом 16 мая сообщил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Предложение депутат отправил главе Минтруда Антону Котякову. Документе он указал на рекордно-низкую рождаемость в 2024 году. Одной из причин, по мнению Арапова, стал рост числа одиноких людей. По данным Росстата, более 40 процентов домохозяйств в стране состоят из одного человека.

- Кроме того, по мнению профильных специалистов в области репродуктивной медицины и психологии, значительное число пар в репродуктивном возрасте не отказываются от рождения детей окончательно, но откладывают его из-за хронического стресса, усталости и отсутствия эмоционального ресурса. Для принятия решения о рождении ребенка им необходима не только финансовая, но и психологическая стабильность, - отметил депутат ГД.

Арапов также считает, что при формировании демографической политики помимо материальных стимулов, необходимо учитывать и необходимость создания комфортной психологической среды для молодых семей. Именно этому может способствовать введение «демографической недели».

- Для многих это станет редкой возможностью остановиться, выдохнуть, восстановиться после стресса и прийти к тому внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребёнка. А для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьёзных отношений, - уверен зампред комитета ГД.