Федеральные новости

В ГД обрушились с критикой на министра Кравцова из-за данных о нехватке учителей

Федеральные новости 21.05.2025 21:02
0
21.05.2025 21:02


Депутат Государственной думы Сергей Миронов 21 мая достаточно жестко высказался в адрес руководства Министерства просвещения РФ и персонально министра Сергея Кравцова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распространенное сегодня заявление, Миронов, в частности, подверг сомнению приведенные Кравцовым данные о нехватке в России всего 2% учителей и потребовал обеспечить педагогов достойными условиями труда. 

Критика связана с приказом Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября 2025 года на каждого учителя в российских школах не должно приходиться более шести уроков в день. По словам Миронова, этот приказ еще больше обострит проблему нехватки проблемы кадров – до сих пор, работая на полторы и более ставок, учителя в прямом смысле затыкали собой образовавшиеся дыры в штатных расписаниях школ. 

– Это заявление [о дефиците педагогов лишь в 2%] стало мемом, его педагоги и родители цитировали с горькой иронией, – заявил 21 мая Сергей Миронов. – У нас, напомню, уже был премьер-министр с нехорошим прозвищем «Миша 2 процента», ныне беглый иноагент. Не хотелось бы, чтобы и министр просвещения ассоциировался с такими нереальными цифрами. Эксперты оценивают дефицит педагогов в 250 тысяч человек. Это при условии, что учителя работают на 1,5 ставки. Если на одну, цифра будет еще выше.  

– На одну ставку, кстати, не работают нигде, – продолжает Миронов. – Потому что на одну ставку зарплаты мизерные. Оклады учителей в большинстве регионов не дотягивают до МРОТ. И на 1,4 ставки учителю просто не на что будет жить, а в школе некому будет работать. Учителя и так разрываются. Ведут по несколько предметов. Заполняют бесконечные бумажки, которые перетекли в электронную форму – пресловутая цифровизация не снизила бюрократию. У педагогов нет времени на детей, на их воспитание. Отсюда и ЧП в школах. Очередной пример – на днях ФСБ арестовала группу школьников, готовивших теракты на Ставрополье. И это тоже последствия неэффективной работы Минпросвещения и бардака в школах.

Рассуждая далее, депутат Госдумы вновь возвращается к вопросу о необходимости повышения окладов учителей.  Более того, Миронов предлагает ввести в России ипотеку для школьных педагогов. 

– Оклад должен составлять не менее 70% от заработка. Необходимо расширять льготы, в том числе для решения жилищного вопроса. Нужно как минимум запускать льготную ипотеку для педагогов, по аналогии с IT-специалистами. А лучше вводить для них субсидии на получение жилья, по аналогии с теми, которыми пользуются госслужащие, – говорит он. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
21.05.2025 13:42
Федеральные новости 21.05.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.05.2025 16:54
Федеральные новости 20.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.05.2025 20:15
Федеральные новости 19.05.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.05.2025 16:54
Федеральные новости 16.05.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.05.2025 12:04
Федеральные новости 16.05.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2025 12:51
Федеральные новости 15.05.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2025 06:02
Федеральные новости 15.05.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2025 14:24
Федеральные новости 14.05.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2025 06:45
Федеральные новости 14.05.2025 06:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 21:20
Федеральные новости 13.05.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2025 15:22
Федеральные новости 13.05.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.05.2025 12:16
Федеральные новости 12.05.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.05.2025 06:52
Федеральные новости 11.05.2025 06:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.05.2025 11:43
Федеральные новости 09.05.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2025 11:14
Федеральные новости 06.05.2025 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:45
Жительницу Волгоградской области оштрафовали за оскорбительные СМС в адрес покойницыСмотреть фотографии
21:17
Цены на бензин не дрогнули ни на копейку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
В ГД обрушились с критикой на министра Кравцова из-за данных о нехватке учителейСмотреть фотографии
20:33
В Волгограде изменили движение пяти трамвайных маршрутовСмотреть фотографии
20:28
«Смеялись и разжимали ему пальцы»: в Волгограде подросток из-за буллинга прыгнул со второго этажа школыСмотреть фотографии
19:47
Волгоградцы простились с погибшим на СВО многодетным отцом Александром ИльинымСмотреть фотографии
19:29
Четыре рейса в Волгоград из Шереметьево задержали из-за налета БПЛАСмотреть фотографии
18:58
Вред от свалки у ЖК «Заречье» в Краснослободке оценили в 4 млн рублейСмотреть фотографии
17:28
В Городище замглавы района Торгашина обвинили в мошенничестве на 63 млн рублейСмотреть фотографии
16:46
Суд в Волгограде отправил в колонию банду чеченцев-разбойниковСмотреть фотографии
16:45
Волгоградца осудили за жестокое убийство матери на глазах ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде облсуд отказался смягчить приговор участникам избиения в ночном клубе «Котон»Смотреть фотографии
16:22
Волгоград стал центром ИТ-технологий с открытием офиса компании IBSСмотреть фотографии
15:56
Совет Федерации поддержал все проекты развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:41
Новый начальник главка МВД Свинов первый день на службе в Волгограде провел с народомСмотреть фотографии
15:22
У каждого по однушке? Волгоградстат назвал степень обеспеченности квартирами жителейСмотреть фотографии
15:01
209 рублей в день: экс-сотрудница высудила у ортоцентра в Волгограде 50 тысячСмотреть фотографии
14:54
«Нам 10 лет – приходите за скидками»: торговый центр «Тулак» отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:42
Аферисты приглашают волгоградцев посетить Суперкубок по футболу в Нижнем НовгородеСмотреть фотографии
13:32
В Волгограде с 25 мая остановят работу трамваев №№2, 4, 6, 7 и 10Смотреть фотографии
13:26
В Волгограде временно изменено движение трамваев №3,4Смотреть фотографии
13:22
«Жильцы в тихом ужасе»: на юге Волгограда ураган сорвал крышу с пятиэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Вяленая рыба с рынка погубила трех волгоградцев с начала годаСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде МБУ «Южное» пришлось ремонтировать дырявый переход на ТулакаСмотреть фотографии
12:25
Синоптики прогнозируют страшно жаркое и сухое лето в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Матвиенко на встрече с Бочаровым пообещала поддержать проекты регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Экс-главу СУ СКР по Волгоградской области Музраева не смогли доставить в судСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде забраковали и запретили продавать котлеты из судакаСмотреть фотографии
10:48
Известная актриса Ксения Алферова загадала желание в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
В волгоградском Котово коммерсант хотел откупиться взяткой от полицииСмотреть фотографии
 