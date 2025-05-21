



Депутат Государственной думы Сергей Миронов 21 мая достаточно жестко высказался в адрес руководства Министерства просвещения РФ и персонально министра Сергея Кравцова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распространенное сегодня заявление, Миронов, в частности, подверг сомнению приведенные Кравцовым данные о нехватке в России всего 2% учителей и потребовал обеспечить педагогов достойными условиями труда.

Критика связана с приказом Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября 2025 года на каждого учителя в российских школах не должно приходиться более шести уроков в день. По словам Миронова, этот приказ еще больше обострит проблему нехватки проблемы кадров – до сих пор, работая на полторы и более ставок, учителя в прямом смысле затыкали собой образовавшиеся дыры в штатных расписаниях школ.

– Это заявление [о дефиците педагогов лишь в 2%] стало мемом, его педагоги и родители цитировали с горькой иронией, – заявил 21 мая Сергей Миронов. – У нас, напомню, уже был премьер-министр с нехорошим прозвищем «Миша 2 процента», ныне беглый иноагент. Не хотелось бы, чтобы и министр просвещения ассоциировался с такими нереальными цифрами. Эксперты оценивают дефицит педагогов в 250 тысяч человек. Это при условии, что учителя работают на 1,5 ставки. Если на одну, цифра будет еще выше.

– На одну ставку, кстати, не работают нигде, – продолжает Миронов. – Потому что на одну ставку зарплаты мизерные. Оклады учителей в большинстве регионов не дотягивают до МРОТ. И на 1,4 ставки учителю просто не на что будет жить, а в школе некому будет работать. Учителя и так разрываются. Ведут по несколько предметов. Заполняют бесконечные бумажки, которые перетекли в электронную форму – пресловутая цифровизация не снизила бюрократию. У педагогов нет времени на детей, на их воспитание. Отсюда и ЧП в школах. Очередной пример – на днях ФСБ арестовала группу школьников, готовивших теракты на Ставрополье. И это тоже последствия неэффективной работы Минпросвещения и бардака в школах.

Рассуждая далее, депутат Госдумы вновь возвращается к вопросу о необходимости повышения окладов учителей. Более того, Миронов предлагает ввести в России ипотеку для школьных педагогов.

– Оклад должен составлять не менее 70% от заработка. Необходимо расширять льготы, в том числе для решения жилищного вопроса. Нужно как минимум запускать льготную ипотеку для педагогов, по аналогии с IT-специалистами. А лучше вводить для них субсидии на получение жилья, по аналогии с теми, которыми пользуются госслужащие, – говорит он.