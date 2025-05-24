Федеральные новости

Волгоградцев предупредили о массовых отключениях мобильного интернета

Федеральные новости 24.05.2025 21:20
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24.05.2025 21:20


Массовое отключение интернета может стать регулярным при угрозе атак БпЛА. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

— Поэтому нам нужно всем набраться терпения, относиться к этому с пониманием, — подчеркнул председатель. 

Также было предложено в качестве решения проблемы обеспечение бесперебойной связи с помощью проводных радио, телефонов и интернета. Тем, кто не может обходиться без интернета, было предложено использовать бумажные издания.

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