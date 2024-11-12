В Камышине следователи раскрыли убийство полуторагодовалого ребёнка





В Камышине следственный отдел СК России готовится передать в суд уголовное дело, возбужденное после убийства 1,5-годовалого ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетний погиб в собственной квартире после избиения сожителем матери.







- 19 июля текущего года между фигурантом и его сожительницей произошел конфликт, после которого она ушла по своим делам. Злоумышленник решил выместить зло на ребенке – он нанес мальчику несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на старания врачей, спустя несколько часов скончался от черепно-мозговой травмы, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Осознав произошедшее, злоумышленник ударился в бега, однако вскоре был задержан полицейскими.

Собирая доказательную базу, правоохранителям удалось узнать и о других противоправных действиях мужчины. По информации следствия, незадолго до произошедшего, 25 июня, он избил и свою сожительницу.

Отметим, обвиняемому инкриминируется убийство малолетнего, а также нанесение побоев лицом, имеющим судимость.

Фото и видео: СУ СК России по Волгоградской области