В Волгограде семилетний срок грозит серийному грабителю пенсионерок





В Советском районе Волгограда прокуратура утвердила обвинительное заключение 32-летнему местному жителю. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина решил улучшить своё благосостояние за счёт ограбления пожилых женщин.

- В сентябре текущего года обвиняемый нападал на улицах на пенсионерок, срывая с них золотые украшения. Преступления совершались на территории Кировского и Советского районов г. Волгограда. Жертвами злоумышленника стали пять пожилых женщин, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 250 тыс. рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Четырежды подозреваемому удавалось проворачивать грабежи как по маслу. Заставая пожилых женщин врасплох, он без труда отнимал у них всё, что попадалось на глаза. Однако пятая пострадавшая оказалась не из робкого десятка и дала отпор мужчине. Впоследствии он был задержан.

Отметим, свою вину в содеянном фигурант признал. За совершённые преступления ему грозит до 7 лет лишения свободы. Одновременно с уголовным разбирательством прокуратура пытается взыскать в пользу потерпевших денежные компенсации. Соответствующий иск также направлен в Советский районный суд города Волгограда.