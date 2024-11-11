Происшествия

В Волгограде из-за столкновения «Лады» и Mercedes пострадали два человека

Происшествия 11.11.2024 09:21
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11.11.2024 09:21


10 ноября в Красноармейском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась на ул. 40 лет ВЛКСМ, у завода «Каустик».

- В 18:30 напротив дома № 59 Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ произошло столкновение автомашин LADA Granta и Mercedes, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате аварии не обошлось без пострадавших. Прибывшей на место каретой скорой помощи были госпитализированы в ближайшую больницу водитель и пассажир отечественного автомобиля. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

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