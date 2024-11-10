Спорт

«Подарили ураган эмоций»: «Динамо-Синара» разгромило «Кубань» в День полиции

Спорт 10.11.2024 22:32
0
10.11.2024 22:32


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 10 ноября, с победы начали второй круг предварительного этапа женской Суперлиги. Бело-голубые в родных стенах уверенно обыграли принципиальных соперников — краснодарскую «Кубань» со счетом 33:22, сообщает V102.RU.

Поддержать волгоградскую команду сегодня на «Динамо Арену» пришли курсанты академии МВД. Гандболистки «Динамо-Синары» подарили блистательную победную игру в День полиции, который отмечался сегодня, 10 ноября. Курсанты активно болели за спортсменок, зарядив эмоциями других зрителей,  и с первых минут дали понять динамовкам, что они с ними. А спортсменки отблагодарили курсантов и остальных своих преданных поклонников отличной игрой и заслуженной победой.

Подопечные Евгения Дмитриева со старта продемонстрировали серьезный настрой и желание выиграть любой ценой. Счет в матче открыла капитан волгоградского коллектива Софья Васильева в позиционном нападении. Затем увеличила преимущество в быстром отрыве Анастасия Шкитина. Васильева вскоре реализовала контратаку и оформила дубль. Гости размочили счет на четвертой минуте — отличилась Диана Казиханова. На девятой минуте Шкитина реализовала пенальти, который заработала Алина Загороднева, и сделала счет 6:2 в пользу бело-голубых. После этого наставник желто-зеленых Денис Сайфулин взял необходимый тайм-аут для эмоциональной встряски краснодарских гандболисток. Но глобально на ход поединка этот перерыв не сильно повлиял. Поймала кураж и голкипер хозяек Мария Дувакина, выдавшая отличную игру. И реализация в атаках у команды Евгения Дмитриева, наконец, достигла необходимого уровня. На последней минуте первой половины Екатерина Долматова и София Романенко установили окончательный результат к перерыву — 17:9.


На старте второго тайма хозяйки не дали повода соперницам, чтобы вернуться в игру и претендовать на заработанные баллы. Динамовки полностью контролировали ситуацию на площадке и продолжали увеличивать отрыв. Дважды Анастасия Шкитина, а также Екатерина Долматова, Виктория Турусина и Арина Безбабных отметились точными попаданиями в первые шесть минут тайма. По итогам данного отрезка Сайфулин снова прибегнул к тайм-ауту. Однако сегодня был именно день «Динамо-Синары», чьи гандболистки показали высокую реализацию, дисциплину в обороне и максимальную концентрацию на протяжении всей встречи. Можно сказать, что с учетом уровня соперника  бело-голубые продемонстрировали 10 ноября на домашней арене лучшую игру в нынешнем сезоне и закономерно праздновали безоговорочный успех с крупным счетом — 33:22. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Анастасия Шкитина — восемь заброшенных мячей. Капитан Софья Васильева отметилась пятью точными выстрелами.

Таким образом, «Динамо-Синара» сегодня одержало третью викторию в сезоне, набрало девять очков в турнирной таблице и закрепилось на седьмом месте. В следующем матче волгоградки на выезде встретятся с тольяттинской «Ладой» 16 ноября.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.11.2024 09:14
Спорт 10.11.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2024 07:07
Спорт 10.11.2024 07:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 21:40
Спорт 09.11.2024 21:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 19:03
Спорт 09.11.2024 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2024 15:43
Спорт 09.11.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2024 21:52
Спорт 08.11.2024 21:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2024 14:19
Спорт 08.11.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2024 07:36
Спорт 08.11.2024 07:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2024 19:13
Спорт 07.11.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.11.2024 16:00
Спорт 07.11.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.11.2024 21:21
Спорт 06.11.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.11.2024 08:42
Спорт 06.11.2024 08:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.11.2024 07:22
Спорт 06.11.2024 07:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.11.2024 21:27
Спорт 04.11.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.11.2024 17:07
Спорт 04.11.2024 17:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:32
«Подарили ураган эмоций»: «Динамо-Синара» разгромило «Кубань» в День полицииСмотреть фотографии
21:41
Таксист получил неожиданный удар на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
Волгоградцы сняли на видео загоревшийся в Жилгородке автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО год назад снайпером-разведчикомСмотреть фотографии
19:19
«Буллинг стал более жестоким»: психотерапевт рассказала, что делать затравленным коллективом детямСмотреть фотографии
18:14
Церкви в двух селах Волгоградской области взяли под охрануСмотреть фотографии
17:09
Экипажу пришлось дважды откачивать пассажира рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
16:15
На юге Волгограда потушили пожар в 9-этажкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«От радости смеюсь в голос»: волжанин рассказал, как научился круглый год нырять в ледяную водуСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде скончалась 41-летняя спортсменка Евгения ПавловаСмотреть фотографии
14:06
В Урюпинске избрали нового-старого главуСмотреть фотографии
13:12
В Михайловке бесследно исчез 27-летний пареньСмотреть фотографии
12:52
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на волгоградцаСмотреть фотографии
12:14
Администрация Волгограда заплатит полмиллиона за хроническое нежелание убирать свалкиСмотреть фотографии
11:56
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
11:02
Тюрьма и конфискация: Путин подписал законы, ужесточающие наказание за нелегальную миграциюСмотреть фотографии
09:52
«В отмене нет никакого смысла»: председатель областной комиссии ЕГЭ - о критике экзамена и настрое экспертовСмотреть фотографии
09:31
Водитель иномарки погиб в ДТП в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:14
«Динамо-Синара» 10 ноября сыграет дома с «Кубанью»Смотреть фотографии
08:58
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
Узбека осудили в Волгоградской области за поддельный патент на работуСмотреть фотографии
08:01
Цены на авиабилеты в Волгограде пошли на взлётСмотреть фотографии
07:33
В Волжском умер Почетный гражданин города Вячеслав ШумячерСмотреть фотографии
07:07
Именная футболка Пахмутовой появилась в «Роторе»Смотреть фотографии
21:40
Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
21:21
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области до -8Смотреть фотографии
20:46
Мужчина умер во время охоты в КотовоСмотреть фотографии
20:20
В Волжском накажут «натоптавшего» на дороге водителя грузовикаСмотреть фотографии
19:38
В Камышине с 2025 года хотят ввести турналог в 0,25%Смотреть фотографии
19:03
Волгоградские ватерполистки дважды уступили действующим чемпионам РоссииСмотреть фотографии
 