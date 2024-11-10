

Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 10 ноября, с победы начали второй круг предварительного этапа женской Суперлиги. Бело-голубые в родных стенах уверенно обыграли принципиальных соперников — краснодарскую «Кубань» со счетом 33:22, сообщает V102.RU.

Поддержать волгоградскую команду сегодня на «Динамо Арену» пришли курсанты академии МВД. Гандболистки «Динамо-Синары» подарили блистательную победную игру в День полиции, который отмечался сегодня, 10 ноября. Курсанты активно болели за спортсменок, зарядив эмоциями других зрителей, и с первых минут дали понять динамовкам, что они с ними. А спортсменки отблагодарили курсантов и остальных своих преданных поклонников отличной игрой и заслуженной победой.

Подопечные Евгения Дмитриева со старта продемонстрировали серьезный настрой и желание выиграть любой ценой. Счет в матче открыла капитан волгоградского коллектива Софья Васильева в позиционном нападении. Затем увеличила преимущество в быстром отрыве Анастасия Шкитина. Васильева вскоре реализовала контратаку и оформила дубль. Гости размочили счет на четвертой минуте — отличилась Диана Казиханова. На девятой минуте Шкитина реализовала пенальти, который заработала Алина Загороднева, и сделала счет 6:2 в пользу бело-голубых. После этого наставник желто-зеленых Денис Сайфулин взял необходимый тайм-аут для эмоциональной встряски краснодарских гандболисток. Но глобально на ход поединка этот перерыв не сильно повлиял. Поймала кураж и голкипер хозяек Мария Дувакина, выдавшая отличную игру. И реализация в атаках у команды Евгения Дмитриева, наконец, достигла необходимого уровня. На последней минуте первой половины Екатерина Долматова и София Романенко установили окончательный результат к перерыву — 17:9.



На старте второго тайма хозяйки не дали повода соперницам, чтобы вернуться в игру и претендовать на заработанные баллы. Динамовки полностью контролировали ситуацию на площадке и продолжали увеличивать отрыв. Дважды Анастасия Шкитина, а также Екатерина Долматова, Виктория Турусина и Арина Безбабных отметились точными попаданиями в первые шесть минут тайма. По итогам данного отрезка Сайфулин снова прибегнул к тайм-ауту. Однако сегодня был именно день «Динамо-Синары», чьи гандболистки показали высокую реализацию, дисциплину в обороне и максимальную концентрацию на протяжении всей встречи. Можно сказать, что с учетом уровня соперника бело-голубые продемонстрировали 10 ноября на домашней арене лучшую игру в нынешнем сезоне и закономерно праздновали безоговорочный успех с крупным счетом — 33:22. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Анастасия Шкитина — восемь заброшенных мячей. Капитан Софья Васильева отметилась пятью точными выстрелами.

Таким образом, «Динамо-Синара» сегодня одержало третью викторию в сезоне, набрало девять очков в турнирной таблице и закрепилось на седьмом месте. В следующем матче волгоградки на выезде встретятся с тольяттинской «Ладой» 16 ноября.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев