Происшествия

Таксист получил неожиданный удар на перекрестке в Волгограде

Происшествия 10.11.2024 21:41
0
10.11.2024 21:41


В Волгограде камеры видеонаблюдения сняли аварию с автомобилем такси на перекрестке в Центральном районе, передает V102.RU.

Водитель брендированного под «Яндекс.Такси» авто попал в ДТП на перекрестке улиц Рокоссовского и Невского, когда совершал поворот налево в сторону проспекта Жукова.



На кадрах видно, что таксист выполняет маневр достаточно осторожно. Но что-то пошло не так. Уже когда, казалось бы, поворот почти был завершен, в заднюю часть такси врезалась легковушка, которая двигалась прямо по улице Рокоссовского.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион» / vk.com  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
10.11.2024 20:13
Происшествия 10.11.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2024 17:09
Происшествия 10.11.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2024 16:15
Происшествия 10.11.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2024 09:31
Происшествия 10.11.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2024 08:58
Происшествия 10.11.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 20:46
Происшествия 09.11.2024 20:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 12:07
Происшествия 09.11.2024 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 11:45
Происшествия 09.11.2024 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 10:38
Происшествия 09.11.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 10:37
Происшествия 09.11.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 09:48
Происшествия 09.11.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 08:39
Происшествия 09.11.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2024 07:28
Происшествия 09.11.2024 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 18:31
Происшествия 08.11.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2024 16:44
Происшествия 08.11.2024 16:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:32
«Подарили ураган эмоций»: «Динамо-Синара» разгромило «Кубань» в День полицииСмотреть фотографии
21:41
Таксист получил неожиданный удар на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
Волгоградцы сняли на видео загоревшийся в Жилгородке автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО год назад снайпером-разведчикомСмотреть фотографии
19:19
«Буллинг стал более жестоким»: психотерапевт рассказала, что делать затравленным коллективом детямСмотреть фотографии
18:14
Церкви в двух селах Волгоградской области взяли под охрануСмотреть фотографии
17:09
Экипажу пришлось дважды откачивать пассажира рейса Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
16:15
На юге Волгограда потушили пожар в 9-этажкеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«От радости смеюсь в голос»: волжанин рассказал, как научился круглый год нырять в ледяную водуСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде скончалась 41-летняя спортсменка Евгения ПавловаСмотреть фотографии
14:06
В Урюпинске избрали нового-старого главуСмотреть фотографии
13:12
В Михайловке бесследно исчез 27-летний пареньСмотреть фотографии
12:52
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собаки на волгоградцаСмотреть фотографии
12:14
Администрация Волгограда заплатит полмиллиона за хроническое нежелание убирать свалкиСмотреть фотографии
11:56
Полицейские Волгоградской области отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
11:02
Тюрьма и конфискация: Путин подписал законы, ужесточающие наказание за нелегальную миграциюСмотреть фотографии
09:52
«В отмене нет никакого смысла»: председатель областной комиссии ЕГЭ - о критике экзамена и настрое экспертовСмотреть фотографии
09:31
Водитель иномарки погиб в ДТП в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:14
«Динамо-Синара» 10 ноября сыграет дома с «Кубанью»Смотреть фотографии
08:58
Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
Узбека осудили в Волгоградской области за поддельный патент на работуСмотреть фотографии
08:01
Цены на авиабилеты в Волгограде пошли на взлётСмотреть фотографии
07:33
В Волжском умер Почетный гражданин города Вячеслав ШумячерСмотреть фотографии
07:07
Именная футболка Пахмутовой появилась в «Роторе»Смотреть фотографии
21:40
Боксерша из Фролово завоевала бронзу на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
21:21
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской области до -8Смотреть фотографии
20:46
Мужчина умер во время охоты в КотовоСмотреть фотографии
20:20
В Волжском накажут «натоптавшего» на дороге водителя грузовикаСмотреть фотографии
19:38
В Камышине с 2025 года хотят ввести турналог в 0,25%Смотреть фотографии
19:03
Волгоградские ватерполистки дважды уступили действующим чемпионам РоссииСмотреть фотографии
 