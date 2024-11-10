Таксист получил неожиданный удар на перекрестке в Волгограде

В Волгограде камеры видеонаблюдения сняли аварию с автомобилем такси на перекрестке в Центральном районе, передает V102.RU.

Водитель брендированного под «Яндекс.Такси» авто попал в ДТП на перекрестке улиц Рокоссовского и Невского, когда совершал поворот налево в сторону проспекта Жукова.





На кадрах видно, что таксист выполняет маневр достаточно осторожно. Но что-то пошло не так. Уже когда, казалось бы, поворот почти был завершен, в заднюю часть такси врезалась легковушка, которая двигалась прямо по улице Рокоссовского.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион» / vk.com