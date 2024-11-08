«Такой бы первый, как второй»: «Ротор» дома сыграл вничью с «Сочи» - 1:1





Со счетом 1:1 закончилась сегодняшняя домашняя встреча сине-голубых с «Сочи». Как сообщает корреспондент V102.RU, волгоградцы, несмотря на неудачный первый тайм, смогли сравнять счет и даже попытались закончить встречу в свою пользу. Надо сказать, что в отличие от предыдущих матчей зрителей на стадионе оказалось не так много – 9726 человек. Сказалась, конечно, промозглая погода, да и рабочая пятница. Со счетом 1:1 закончилась сегодняшняя домашняя встреча сине-голубых с «Сочи». Как сообщает корреспондент V102.RU, волгоградцы, несмотря на неудачный первый тайм, смогли сравнять счет и даже попытались закончить встречу в свою пользу. Надо сказать, что в отличие от предыдущих матчей зрителей на стадионе оказалось не так много – 9726 человек. Сказалась, конечно, промозглая погода, да и рабочая пятница.

Лишь к середине тайма «Сочи» стало действовать поактивнее. Нападающий гостей Владимир Писарский также попытался забить гол головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Черноморцы, впрочем, продолжили попытки открыть счет. Это едва не получилось у Павла Милешина, мастерски прошедшего с правого края через оборону волгоградцев и оставшегося один на один с Никитой Чагровым, несмотря на попытки Заурбека Плиева помешать юркому нападающему. Однако голом эта комбинация не закончилась. Куда лучше получилось у Кирилла Никитина, которому все-таки удалось переиграть Никиту Чагрова и открыть счет в первом тайме. Лишь к середине тайма «Сочи» стало действовать поактивнее. Нападающий гостей Владимир Писарский также попытался забить гол головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Черноморцы, впрочем, продолжили попытки открыть счет. Это едва не получилось у Павла Милешина, мастерски прошедшего с правого края через оборону волгоградцев и оставшегося один на один с Никитой Чагровым, несмотря на попытки Заурбека Плиева помешать юркому нападающему. Однако голом эта комбинация не закончилась. Куда лучше получилось у Кирилла Никитина, которому все-таки удалось переиграть Никиту Чагрова и открыть счет в первом тайме.





Гол гостей вызвал недовольный гул и свист трибун, а также возмущение волгоградских футболистов. Болельщиков взбесил тот факт, что перед этим моментом футболист гостей жестко сыграл против игрока «Ротора», однако судья не зафиксировал нарушение, после чего ворота волгоградцев и были поражены. К тому же зрителям показалось, что был офсайд, и гол не должны были засчитать. Но решение судьи было именно таким, каким и было.

Гол гостей вызвал недовольный гул и свист трибун, а также возмущение волгоградских футболистов. Болельщиков взбесил тот факт, что перед этим моментом футболист гостей жестко сыграл против игрока «Ротора», однако судья не зафиксировал нарушение, после чего ворота волгоградцев и были поражены. К тому же зрителям показалось, что был офсайд, и гол не должны были засчитать. Но решение судьи было именно таким, каким и было.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото ФК «Сочи» VK.com



Начало игры не блистало интересными моментами – да и в целом первый тайм прошел в медленном темпе. Взбодрил болельщиков удар «Ротора» в створ на 12-й минуте. Михаил Мальцев из штрафной после подачи с правого фланга ударил головой, но мяч попал в руки вратарю.Ответить на этот, несправедливый с точки зрения волгоградцев, момент мог бы Владислав Морозов, получивший мяч рядом со штрафной, но отправивший его выше ворот черноморцев. Впрочем, не получилось и у сочинцев в самой концовке матча увеличить счет. На этот раз важное спасение совершил Никита Чагров, отбивший летевший в ближний угол мяч.Второй тайм «Ротор» начал более активно. Но забивать по-прежнему у бело-голубых не получалось. Не вышел удар у Владислава Тюрина с дальней дистанции – голкипер словил мяч в руки. Тогда Денис Бояринцев произвел первую тройную замену – на поле вышли Лаврищев, Касимов и Таликин. Это решение главного тренера «Ротора» сыграло ключевую роль в дальнейшем развитии событий. На 78-й минуте волгоградцам, наконец, удалось поразить ворота черноморцев. Причем в важнейшем голе поучаствовала вся тройка. Дамир Таликин выполнил навес на Лаврищева, тот сбросил головой, а Касимов забил в падении.Надо ли говорить, как отреагировали на это событие приунывшие было трибуны. Не сдержался и герой матча Касимов, снявший на радостях футболку и тут же получивший за это желтую карточку.Хотя гости после пропущенного гола и побежали в быструю атаку, при этом заработав штрафной, вырваться вперед у них не получилось. Зато сине-голубые, окрыленные тем, что сравняли счет, отчаянно старались всю концовку матча все-таки вырвать победу. К сожалению, это желание не конвертировалось в гол, и игра закончилась ничьей – 1:1.Учитывая, что «Сочи» все-таки рассчитывало на победу, можно считать такой итог неожиданностью для черноморцев. А для сине-голубых ничья – вполне достойный результат. Напор волгоградцев во втором тайме пришелся по душе болельщикам, которые выразили сожаление, что в таком темпе и с таким настроением волгоградцы не играли в первой половине матча.Таким образом, «Ротор» прервал серию поражений, заработал очки и не потерял место в середине турнирной таблицы.