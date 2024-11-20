Общество

Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 78-летием

Общество 20.11.2024 20:07
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20.11.2024 20:07


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил поздравления Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу по случаю его дня рождения. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. 
- Своими многолетними трудами, неустанным служением Богу и Отечеству, большой духовной работой Патриарх Кирилл снискал искреннее уважение миллионов православных людей в России и далеко за ее пределами. А подвижническая деятельность Его Святейшества обращает людей к Богу, служит сохранению многовековых православных традиций, сбережению уникального исторического, культурного и духовного наследия нашей Великой страны, - говорится в поздравлении.
Андрей Бочаров подчеркнул, что Патриарх направляет свою крепкую Веру и неустанные труды, свои силы, знания и опыт на единение многонационального народа России на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, на большую просветительскую работу, на поддержку института Семьи и воспитание подрастающего поколения.
Глава региона также  пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья и дальнейших успехов в праведных трудах, в неустанной работе во благо многонационального народа России и российского государства в целом.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня отмечает 78-летие. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха с днем рождения по телефону. 
Напомним, имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла тесно связано с Волгоградской областью. В 2021 году предстоятель Русской Церкви совершил освящение воссозданного в Волгограде собора Святого благоверного князя Александра Невского.
Фото Московской епархии РПЦ

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