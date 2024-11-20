Бастрыкин поручил разобраться в истории с избиением отцом школьницы ее одноклассников





Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по рассмотрению обращения о совершении нападения родителем на учеников одной из школ в Волгограде. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, главу СКР заинтересовало видеообращение, которое записали родители пострадавших детей.

Так, они пояснили, что в октябре текущего года отец одной из школьниц напал на других учеников, нанеся одному из них травмы, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь и длительное лечение. Также они отметили, что до настоящего момента мужчина так и не был привлечен к ответственности.

- Региональным следственным управлением инициирован вопрос передачи материала проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Василию Семенову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению материала процессуальной проверки в производство подчиненных следователей, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также председателем было поручено представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Фото из архива V102.RU