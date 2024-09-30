



В 1973 году режиссер Эльдар Рязанов снимал культовую комедию «Невероятные приключения итальянцев в России». В самых зрелищных сценах – новинка отечественного автопрома «Москвич-412». Для съемок закупили пять автомобилей по невероятной по тем временам цене – 5000 рублей за штуку. С тех пор в «Москвич» влюбилась как минимум половина жителей нашей страны, но позволить себе могли только единицы.

В 2023 году автомобиль пережил второе рождение и спустя год автозавод «Москвич» продал рекордное количество обновленных машин – более 10 тысяч экземпляров. Сейчас многие модели в официальных дилерских центрах либо раскуплены, либо забронированы. В чем секрет успеха – узнали мнение сотрудников нового автосалона в Волгограде и первых владельцев.





Для справки

«Москвич» стал поистине народным автомобилем в СССР. Но в 1998 году часть завода АЗЛК была передана совместному автомобилестроительному предприятию правительства Москвы и Renault, и позднее завод перешёл под контроль компании «Рено Россия», которая до 2022 года выпускала автомобили марок «Renault» и «Nissan». В мае 2022 года активы предприятия перешли в собственность правительства Москвы, и уже в 2023 году удалось восстановить выпуск отечественного бренда.

Новым официальным дилером автомобилей «Москвич» в Волгограде стал «АРКОНТ» . Компания представляет в нашем регионе все самые крупные, популярные и проверенные бренды более 30 лет. Этой осенью новый автосалон легендарных автомобилей открылся на улице Вильнюсской, 42.





Уютное современное пространство автосалона стало местом притяжения поклонников бренда и новых современных технологий, которыми теперь может похвастаться «Москвич». Линейка автомобилей представлена тремя моделями: бензиновым кроссовером «Москвич 3» , электроверсией «Москвич 3е» и ярким динамичным седаном «Москвич 6» . Скоро в Волгоград поступит мощный и вместительный семиместный кроссовер «Москвич 8».





О чем говорят отзывы посетителей автосалона и владельцев «Москвича»?

— С маркой «Москвич» я знаком почти с пеленок. У родителей был подержанный, но в приличном состоянии «Москвич 401». В дальнейшем ездил на многих серийных моделях Московского автозавода, и все они оставили приятные воспоминания. Все автомобили АЗЛК отличались индивидуальностью, практичностью и надежностью. О какой-то преемственности в новой модели говорить по понятным причинам сложно. Тем не менее «Москвич 3» по-прежнему качественный и надежный автомобиль. Хорошие сиденья, удобный руль, удачная «приборка» с классическими стрелочками, а не сенсорное недоразумение, выдаваемое за писк моды. Равномерные стыки, окраска без видимых изъянов. На этом бы и закончить. Но нет. У «Москвича» есть один важный параметр, по которому он обошел своих конкурентов на голову. Это цена. В полноценной комплектации без излишеств он стоит всего 1 700 000 рублей. Именно всего, ведь если посмотреть на его «одноклассников» – голова идет кругом, – поделился волгоградец Сергей.

Если отбросить эмоции, то дизайн, инженерия, оснащение — все в «Москвиче» подобрано оптимально для его класса и ценового сегмента. Есть как механическая, так и коробка-автомат. Экстерьер — ровный, четкий, без изъянов. Интерьер — с учетом модного тренда на цифровизацию. К центральному тачскрину в топовой версии прибавляется виртуальная комбинация приборов. Есть еще и сенсорный пульт, заведующий климат-контролем и вспомогательными функциями. Разработчики, очевидно, старались сделать панель не только красивой, но и удобной.

А самое главное — «Москвич 3» обеспечивает водителю на удивление комфортную посадку. Вроде бы и руль регулируется только по высоте, и сиденье установили плоское, предельно простое по форме. Однако даже рослый человек без труда подбирает положение, когда всё оказывается под рукой и на своих местах. Да, по-спортивному низко расположиться не выйдет, но городским жителям высокая вертикальная посадка обычно нравится.





— Я давний поклонник «Москвича», обожаю все его прежние модели. 20 лет мне очень не хватало «Москвича» как новой машины, и вдруг меньше чем за год появился готовый под ключ автомобиль, пусть «чужой», зато не сырой, без «детских болезней», освоенный и отработанный производством. Купил и не пожалел, честно. Вся механика и все системы комфорта внятные, современные, к эргономике претензий нет. На этой машине я езжу как по городу, особенно на встречи с друзьями, так и на дачу – для экономичной езды отличный автомобиль. Слышал отрицательные отзывы о своей модели, но мне все нравится. К этой машине нужно немного привыкнуть, и тогда едешь и понимаешь, что купил отличный кроссовер по человеческой цене, – рассказал еще один покупатель «Москвича» Михаил.

«Москвич» в момент выхода на рынок воспринимался многими автолюбителями как уловка маркетологов, но почти два года эксплуатации показали, что это полноценный кроссовер с хорошим дорожным просветом и по-настоящему вместительным багажником — целых 520 литров, которые легко увеличить почти вдвое за счет задних кресел. В нем есть все необходимые системы комфорта и безопасности, а еще – он очень компактный: всего 4,4 метра от носа до хвоста. Электроверсия «Москвич 3е» выглядит больше и современнее за счет большей площади панорамной крыши, кожаных сидений, а передняя панель дополнена модной шайбой с возможностью выбора режимов движения.

— Каковы были шансы на возрождение марки «Москвич»? Один на тысячу, на миллион? Сколько нулей ни приписывай, ответ один — без шансов. Но это вчера, а уже сегодня я буду шпарить по Волгограду на электромобиле, на корме которого реет гордая надпись «Москвич 3». Не чудо ли?! – делится волгоградец Алексей.





Важно, что после покупки владельцы не остаются один на один со своим автомобилем. Гарантия на «Москвич» действует три года или 100 000 километров пробега. Протестировать автомобиль-легенду можно в салоне официального дилера и почувствовать, как «Москвич» ведет себя на дороге. Из-за высокого спроса, нужна предварительная запись на тест-драйв

МОСКВИЧ АРКОНТ

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