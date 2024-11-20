



В Дубовке Волгоградской области в ближайшее время состоится внеплановая проверка комитета государственной охраны объектов культурного наследия. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты изучат законность строительства общественного туалета в охранной зоне памятника культурного наследия регионального значения «Дом Артамонова».

По информации ведомства, соответствующие работы, организованные муниципалитетом, с региональными властями не были согласованы.

- Администрация Дубовки не направляла в ведомство документы на согласование при строительстве туалета в непосредственной близости к объекту культурного наследия «Дом Артамонова». Комитет проведет контрольное мероприятие и в случае необходимости примет соответствующие меры реагирования, — рассказали журналистам в пресс-службе облкультнаследия.

Ранее о том, что сооружение может не соответствовать требованиям, предъявляемым к объектам, возводимым в охранной зоне объекта дома-памятника, сообщал руководитель регионального отделения ВРО ВОО «ВООПИК» Валерий Котельников.

- подчеркнул общественный деятель.

Примечательно, что скандалы преследуют отхожее место с момента проведения аукциона на право его строительства. Местные жители сразу же обратили внимание, что городские власти оценили стоимость уличного общественного туалета с выгребной ямой в 531 тыс. рублей, что сопоставимо с ценой загородного участка с полноценным кирпичным домом.

Фото: Дубовский базар / t.me