



Сильно ли изменился Волгоград за последние годы? В потоке дел и круговороте событий оценить эти перемены бывает очень трудно. Каждый поворот, каждый квадратный метр родного города кажется таким знакомым и будто бы всегда одинаковым. Но это не так. Известный волгоградский фотограф Геннадий Гуляев показал кадры из прошлого, заставляющие улыбнуться, понастольгировать и немного удивиться.





Спросите на бегу у любого прохожего: что интересного можно увидеть в Волгограде? После рассказа о Мамаевом кургане, уникальном подземном трамвае и прочих достопримечательностях многие наверняка покажут на мост через Волгу. Еще бы! Легенда, о танцах которой в одночасье узнали во всей России. Знаменитый "танцор" настолько органично вписался в городское пространство, что кажется, что он стоял здесь всегда. И как удивительно рассматривать фотографии его строительства, замечая на заднем фоне еще «живой» Дом молодежи с вывесками «Деловой центр» и «Гостиница».





Нашим общим прошлым стали и фотографии Центрального стадиона, на котором многие мальчишки «заражались» футболом, срывали голоса и запоминали моменты, становившиеся историей волгоградского клуба.





Пикеты, признания в любви на заросшем камышом поле в пойме Царицы, встречи на летних верандах с яркими, местами аляповатыми тентами в центре города – вроде бы все это было совсем недавно. Но в то же время давно.









Да, некоторые кадры и впрямь сделаны будто бы в прошлой жизни. Часто ли вы сегодня видите людей, разложивших сумки в паре сотен метров от вокзала и вздремнувших в ожидании поезда? А верующих, вставших на колени и молящих о чем-то на аллее рядом с областной администрацией? Шумные и эмоциональные демонстрации с острыми фразами на транспарантах? Изменился город. Изменились и его жители.





– Фотографии удивительным образом сохраняют в себе дух времени. Именно поэтому я фотографирую не деревья и клумбы с цветочками, а людей и их обыденную повседневную жизнь, - рассказывает фотограф Геннадий Гуляев. – Спустя какое-то время я вновь смотрю на эти кадры и по ним отслеживаю, как же быстро и стремительно меняется все вокруг. То, что еще несколько лет назад было абсолютно привычной нам нормой, сейчас нередко выглядит какой-то диковинкой.





В ностальгических рассуждениях о прошлом легко уйти в нарратив о «когда-то больших деревьях и ярко-зеленой траве». Однако архивные кадры не дадут соврать – городские мероприятия пару десятилетий назад тоже выглядели иначе. Какими бы морозами волгоградцев не проверяла зима, на Крещение Центральная набережная становилась точкой притяжения даже не для сотен – для тысяч горожан. Не перечесть и волгоградцев, желавших в те годы освежиться от летнего марева на нижней террасе набережной.









Но будем справедливы. Некоторые архивные снимки не потеряли своей актуальности и в наши дни. Продавцы и коллекционеры - любители все так же раскладывают советский раритет и старые безделушки на Птичьем рынке, водители в разгар зимы с трудом выезжают из обледенелых дворов, а десятки прохожих, пробегая по городу в потоке дел и круговороте событий, вдруг изредка замедляют шаг и пытаются понять – сильно ли изменился их город за последние годы?

































Фото: Геннадий Гуляев