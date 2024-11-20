Город Волгоградской области на двое суток останется без воды

Общество 20.11.2024 17:21
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20.11.2024 17:21
Жителям Котово Волгоградской области придется вновь выживать без воды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, отключение ресурса запланировано с 6-00 ч. 25 ноября - всего на 48 часов.
В администрации пояснили, что причина отключения воды связана с проведением ремонтных и восстановительных работ по ул. 60 лет ВЛКСМ от ВРП-2 до ул. Свердлова. Коммунальщики обещают работать круглосуточно.
Котовчанам пообещали, что подвоз питьевой и технической воды будет осуществляться, согласно поданным заявкам.
Жители города уже выражают недовольство очередным отключением воды. Только за последние две недели в Котово временно прекращалась подача ресурса в некоторые дома из-за аварии и замены задвижки. Кроме того, коммунальщики устраняли протечку котла в котельной №6.
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