Президент РФС назвал Волгоград футбольным регионом





Отметим, сегодня, 20 ноября, исполнился ровно год с прошлой товарищеской игры сборной России в Волгограде. Тогда подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы со счетом 8:0 в присутствии 40706 зрителей.

Отметим, сегодня, 20 ноября, исполнился ровно год с прошлой товарищеской игры сборной России в Волгограде. Тогда подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы со счетом 8:0 в присутствии 40706 зрителей.

Фото сайта РФС (архив)



Президент РФС Александр Дюков накануне, 19 ноября, после товарищеского матча между сборными России и Сирии (4:0) заявил, что Волгоград имеет шансы принимать крупные футбольные события и в будущем, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».Руководитель отечественного футбола, который смотрел матч в компании с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, положительно оценил уровень поддержки болельщиков на международных играх сборной в волгоградском регионе.— сказал глава РФС.Напомним, товарищеский матч России и Сирии на «Волгоград Арене» посетили 35628 болельщиков. Это - рекорд посещаемости для домашних поединков нашей национальной команды в 2024 году. Зрители накануне поучаствовали в настоящем футбольном празднике, частью которого стала масштабные предматчевые активности, автограф-сессия известных российских футболистов, а также выступления популярных творческих коллективов и артистов.