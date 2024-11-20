Спорт

Президент РФС назвал Волгоград футбольным регионом

Спорт 20.11.2024 19:29
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20.11.2024 19:29


Президент РФС Александр Дюков накануне, 19 ноября, после товарищеского матча между сборными России и Сирии (4:0) заявил, что Волгоград имеет шансы принимать крупные футбольные события и в будущем, сообщает V102.RU со ссылкой на «Матч ТВ».
Руководитель отечественного футбола, который смотрел матч в компании с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, положительно оценил уровень поддержки болельщиков на международных играх сборной в волгоградском регионе.
Почему бы и нет? Волгоград — футбольный регион, тут понимают футбол, наша сборная с большим удовольствием проводит здесь матчи, — сказал глава РФС.
Напомним, товарищеский матч России и Сирии на «Волгоград Арене» посетили 35628 болельщиков. Это - рекорд посещаемости для домашних поединков нашей национальной команды в 2024 году. Зрители накануне поучаствовали в настоящем футбольном празднике, частью которого стала масштабные предматчевые активности, автограф-сессия известных российских футболистов, а также выступления популярных творческих коллективов и артистов.
Отметим, сегодня, 20 ноября, исполнился ровно год с прошлой товарищеской игры сборной России в Волгограде. Тогда подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы со счетом 8:0 в присутствии 40706 зрителей.
Фото сайта РФС (архив)

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