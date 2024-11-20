Президент РФС назвал Волгоград футбольным регионом

Руководитель отечественного футбола, который смотрел матч в компании с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, положительно оценил уровень поддержки болельщиков на международных играх сборной в волгоградском регионе.
— Почему бы и нет? Волгоград — футбольный регион, тут понимают футбол, наша сборная с большим удовольствием проводит здесь матчи, — сказал глава РФС.
Напомним, товарищеский матч России и Сирии на «Волгоград Арене» посетили 35628 болельщиков. Это - рекорд посещаемости для домашних поединков нашей национальной команды в 2024 году. Зрители накануне поучаствовали в настоящем футбольном празднике, частью которого стала масштабные предматчевые активности, автограф-сессия известных российских футболистов, а также выступления популярных творческих коллективов и артистов.