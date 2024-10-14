В центре Волгограда освободили от строительных лесов шестиэтажное здание, где сегодня располагается Волгоградский медицинский университет. Как сообщает V102.RU, к удивлению местных жителей, немного знакомых с историей города-героя, на новеньком фасаде не осталось никаких следов от барельефа Сталина, контур которого обещали воссоздать в ходе реставрационных работ.

Как ранее сообщало информагентство, проект предусматривал восстановление контура бюста Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина. Также на фасаде обещали установить мемориальную табличку, указывающую, что ранее такой барельеф здесь присутствовал.





Сейчас над входом в ВолгГМУ отчетливо видно только три барельефа - Маркса, Энгельса и Ленина. В 1961 году Сталина с фасада убрали, но оставались «следы» от его барельефа, которые исчезли в результате реставрационных работ.

- Я буду с этим разбираться, почему так получилось, - прокомментировал ситуацию V102.RU научный руководитель организации, которая делала проект реставрации здания, Сергей Сена. - Если внимательно присмотреться к снимкам, то видно, что на этом месте не очень ровно установлены блоки. Когда контур чертили, стали готовить это место, то из-за перепада высот, плоскостей он (контур барельефа Сталина - ред.) сильно поднимался.





Архитектор пояснил, что изначально восстановление утраченного барельефа Сталина и не планировалось. Проектная группа предложила нанести только контур барельефа с памятной табличкой, чтобы зафиксировать историческое событие - в таком виде проект прошел согласование. Однако в процессе производства работ, когда были убраны остатки от сбитого барельефа, вскрылись технические сложности, которые специалистам предстоит решить в самое ближайшее время. Произошедшее Сена называет «технической паузой» для принятия решения, каким образом будет нанесен контур утраченного барельефа.

- Его можно прочертить и при снятых лесах. Это можно сделать и с вышки, - сказал Сена. - Остается тема информационной таблички, которая также будет закреплена внизу.





Напомним, что барельеф Иосифа Сталина был демонтирован в 1961 году на фоне развенчания культа личности вождя. Ранее шестиэтажное здание, где сейчас находится главный корпус Волгоградского медицинского университета, было областной высшей партшколы имени Сталина. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.





В сентябре прошлого года сотрудники музея ВолгГМУ после долгих поисков обнаружили в архивах и показали фотографию с утраченном барельефом Сталина на здании. Фотография областной партийной школы имени Сталина, на которой расположены все четыре барельефа, была опубликована в журнале «Советская архитектура» еще в 1953 году.

Масштабные архитектурно-строительные работы по воссозданию исторического облика этого памятника архитектуры начались весной 2023 года. Они включали в себя реконструкцию фасада, кровли и водостоков, восстановление декоративных элементов фасада, гранитной отделки откосов, замену стеклопакетов, установка массивных дубовых дверей, новых светильников и другие работы.

Помимо барельефов, отметим, на фасаде есть и другие интересные детали. Так, надоконные простенки 4, 5 и 6 этажей оформлены лепным декором в виде гирлянд. Капители пилястр дополнены изображением раскрытых книг с сохранившимися надписями «Ленин» и заштукатуренными — «Сталин», которые также планировалось восстановить в ходе реконструкции. Как видно на фотографиях, эта часть работ полностью выполнена.

Фото Павел Мирошкин / V102.RU, ВолгГМУ / t.me