Общество

«За наше будущее». Личные вещи героев СВО представили на выставке в Волгограде

Общество 19.10.2024 19:56
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19.10.2024 19:56


В Волгограде сегодня, 19 октября, в музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка «Время героев», посвященная специальной военной операции. Среди экспонатов, сообщает ИА «Высота 102», – фотографии, документы, награды и личные вещи жителей Волгоградской области, героически сражавшихся и павших в ходе боевых действий. 



Первыми гостями экспозиции были сегодня члены семей погибших участников спецоперации. А потому открытие выставки было и торжественным и эмоциональным одновременно. Рассматривать личные вещи родных людей, ставшие частью экспозиции, – это, безусловно, большое испытание для жен и матерей. Но и повод для сыновьей гордости. 


– Тема нашего музея – Сталинградская битва – очень созвучна с темой Специальной военной операции, – подчеркнул директор музея-заповедника Алексей Дементьев, обращаясь к родственникам героев и их боевым товарищам. – Так же, как и их предки 80 лет назад, ваши сыновья, братья и мужья сражаются с возрожденным нацизмом за наше мирное будущее. 


По словам Алексея Дементьева, выставка, открывшаяся в музее-панораме, является не только данью памяти, но и проявлением благодарности павшим героям. 


Отметим, что значительная часть часть личных вещей, представленных на выставке, принадлежит Герою России Максиму Аплеталину. На открытии экспозиции сегодня присутствовала вдова участника СВО Мария. 

– Выставка – искреннее желание разделить с жителями родного города и региона нашу память, любовь и гордость за своих героев, которые в самые тяжелые минуты остались верными воинскому долгу и Родине, – сказала на открытии волгоградка. – Их пример, их подвиг дает силы, укрепляет веру в Победу, которая обязательно будет за нами! 


Представлены на экспозиции личные вещи и награды Героя России Дениса Зорина. Это его портрет, напомним, одним из первых в Волгограде появился на фасаде жилого дома. Поделились личными вещами бойца и родные награжденного посмертно орденом Мужества и представленного к званию Героя РФ Евгения Орлова.




С фотографий на посетителей выставки смотрят награжденные посмертно орденами Мужества Алексей Моисеенко, Карим Шерматов, Павел Шашунов, Кирилл Борисевский, Александр Бузунов.



Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU

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