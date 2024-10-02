«Муж не видел младшего сына»: у поселившейся на Сарпинском жены участника СВО пригрозили забрать восьмерых детей

Многодетной маме Оксане Коваленко, жене пропавшего без вести участника СВО, поселившейся вместе с восемью детьми недавно на острове Сарпинский в дачном домике, чиновники пригрозили, что могут забрать у нее детей. Таковой оказалась реакция властей на громкую историю, произошедшую в Волгограде и уже привлекшую внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Журналисты V102.RU побывали на острове, встретились с Оксаной и ее детьми и узнали все из первых уст.





Небольшой домик с мансардой, коляска и детские велосипеды во дворе, развешанные на веревках футболки и штанишки – так выглядит сегодня прибежище многодетной семьи в СНТ «Аврора». Первыми нас встречают похожие друг на друга малыши со светлыми волосами. Оксана, которая кормила грудью младшего ребенка, просит нас подождать, и мы выходим на улицу – в крошечных комнатках, заставленных кроватками и раскладушками, просто негде повернуться.





33-летняя Оксана и восемь ее детей, младшему из которых всего 3 месяца, а старшей дочке – тринадцать лет, поселились на острове Сарпинский около месяца назад. До этого женщина с супругом Александром жили в поселке Нежинский Ольховского района Волгоградской области. У 33-летней Оксаны непростая судьба. В несовершеннолетнем возрасте ее маму лишили родительских прав. По словам Оксаны, она не злоупотребляла алкоголем, но много работала. Чиновники посчитали, что ей, ее сестре-близняшке, а также двум братьям родители не уделяют должного внимания.

– Папа плакал, когда писал на нас отказные, – вспоминает Оксана. – Но он нам сказал, что делает это ради нас – мол, мы тогда сможем получить жилье от государства. После этого он сильно переживал и вскоре умер.

Оставшихся без родителей детей поместили в детский дом. Оксана успела выучиться в Дубовке на повара, а потом на тракториста. Там, в Дубовке, познакомилась с братом своей подруги Александром. Когда она стала совершеннолетней, молодые люди поженились и приехали жить в Ольховский район, на родину Александра. Первого ребенка Оксана родила в 19 лет. Потом стали появляться на свет другие дети – супруги мечтали о большой семье и были уверены, что смогут всех их поднять на ноги.

Однако никакого благоустроенного жилья Оксане власти не дали. Вместо квартиры она вместе с одним из братьев получила неприспособленные для проживания старые дома.

– В своем доме я ни дня не жила – он был в ужасном состоянии, там даже полы проваливались, – вспоминает женщина. – Чиновники меня обманули – уговорили подписать документы о приемке дома, говорили, что мне лучше хоть что-то получить, а то вообще без всего останусь.

Второму брату и сестре-близняшке повезло больше. В Волгограде они получили по однокомнатной квартире. Оксана же с супругом на материнский капитал купили другой дом. Когда Саша был с семьей, дом удавалось содержать в нормальном состоянии. Но в октябре прошлого года муж Оксаны ушел на СВО.

– Глава нашего поселения уговорил моего мужа подписать контракт. Говорил, мол, ты перебиваешься заработками по 30-40 тысяч, а там сразу много денег заработаешь, тебе же надо семью обеспечивать. Саша и согласился. Я против была, но он меня не послушал. Подписал контракт на год. Он должен был уже в ноябре вернуться, – продолжает многодетная мама.

Александра ранило уже через месяц после того, как он оказался в зоне СВО.

– Он мне звонил из госпиталя, сказал, что у него осколочное ранение ноги. После госпиталя он снова туда вернулся. В конце июля позвонил мне и пообещал, что выйдет со мной на связь 14 августа. Но больше я его не слышала. Почувствовала, что случилось что-то. Стала звонить в Министерство обороны. Там мне сказали, что Саша пропал без вести 22 августа. Ушли на задание с командиром и не вернулись, – Оксана вытирает слезы.

Верить в то, что Саша погиб, Оксана не хочет. В то же время она исключает возможность, что ее муж мог попасть в плен.

– Он мне говорил, что ни в коем случае не будет сдаваться в плен. Если что, подорвет себя и врагов. А он у меня человек слова, - говорит Оксана.





И тут она уже не сдерживается.

– Плохо мне без него. Ночью, бывало, проснусь и плачу, чтобы дети не видели. Он ведь всегда меня встречал из роддома с нашими детьми. А младший, Вовочка, родился, когда он уже там был. Я помню, вышла тогда с сыном на руках из больницы и рыдаю. Он его никогда не видел, но я верю, что еще увидит и все будет хорошо, – вытирает тайком глаза Оксана.





Она признается, что без Саши стало совсем плохо. Дом, где они жили, без хозяйской руки стал разваливаться на глазах – из-за щелей стала набухать внутренняя отделка из гипсокартона на стенах и потолках.

– Я стала бояться, что все отвалится и придавит детей. С печкой тоже мне тяжело было справляться – я уже беременная была младшим. А тут брат с сестренкой меня позвали переехать к ним поближе, у брата здесь, в «Авроре», дача, пообещали, что будут помогать, купили мне здесь домик недорого. Вот мы здесь и поселились, – рассказывает Оксана.

Домик, который приобрела многодетная семья, не был приспособлен для зимовки. Хотя брат Оксаны и соорудил здесь небольшую кирпичную печку, вряд ли она сможет обогреть семью в холодный период года. В домике нет воды, только скважина во дворе, туалет на улице.





Председатель СНТ «Аврора» Зоя Ивашова признается, что была шокирована, когда узнала, что в дачном поселке появилась многодетная семья.

– Конечно, первый вопрос был – как они собираются здесь зимовать? Газа у нас нет, почти все дачники на зиму покидают свои дома. Но что было делать? Первое, что мы сделали – это бросили клич среди дачников с просьбой как-то помочь нашим новым жильцам. И люди откликнулись. Понавезли им детских вещей - одежду и обувь, причем много новых, тушенку, крупы ящиками, отдавали посуду. Из магазина тоже продукты, мороженое передавали, - говорит Зоя Васильевна.

Оксана признается, что была потрясена добротой и неравнодушием людей.

– В поселке, где мы жили, никто никогда не интересовался нашими проблемами, а тут – столько помощи мы сразу получили, – говорит она.

Старшие дети Оксаны сейчас учатся в школе. Брат женщины отвозит их за 9 километров на своей машине в хутор, где находится образовательное учреждение.

– Дети хорошо учатся, учительница говорит, они прилежные, выполняют домашние задания, – делится Зоя Васильевна. – Оксана о них хорошо заботится. Кормит несколько раз в день, а ты попробуй прокорми такую ораву, а у нее же еще и совсем маленький на руках. Она только детские пособия получает, 4 тысячи еще на за мужа доплачивают.

Но все-таки тревога за многодетную семью не оставляет неравнодушных людей.

– У нас ведь сейчас Год семьи идет, да и сейчас кто только не говорит о необходимости решения проблемы демографии и поддержке многодетных семей. Вот Оксана уже выполнила и перевыполнила даже эту программу. Мы подумали, что ей и ее детям нужна более серьезная помощь – а именно, жилье с отоплением. Кто-то из наших дачников и обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы повлиять на чиновников – пусть дадут многодетной семье квартиру, – говорит председатель СНТ.

Александр Бастрыкин, действительно, откликнулся. И поручил волгоградским следователям провести проверку по факту проживания семьи участника СВО в неприспособленных условиях.





Не заставила себя долго ждать и реакция чиновников.

– Мне звонят с органов опеки, угрожают, что могут забрать моих детей, потому что нет условий для проживания – на острове нет школьного автобуса, который возит детей, квалифицированной медпомощи. Но они могут предложить нам только маневренный фонд. Не скрывают, что там плохие условия. Тогда зачем я буду менять одни плохие условия на другие? Но и детей я никому своих не отдам. Я сама в приюте с братьями и сестрой жила – знаю, что это такое. Ни своим детям, ни чужим – никому этого не пожелаю, – решительно заявляет Оксана.

Между тем, пока по поручению Александра Бастрыкина следователи проводят проверку жилищных условий многодетной семьи, на помощь Оксане и ее детям пришли обычные люди.

– Одна из наших дачниц уже разрешила Оксане и ее детям пожить в ее квартире в городе до мая. Вы не представляете, как мы рады! Слава Богу, дети будут в тепле. Сейчас вот ищем для Оксаны двухъярусные кровати – квартира однокомнатная, чтобы все там уместились. Но потом надо серьезно решать этот вопрос. Хочется верить, что Волгоград с радостью примет новую многодетную семью и выделит для нее жилье, – надеется Зоя Васильевна.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

