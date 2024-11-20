В Волгограде двоих рецидивистов осудили за убийство 23-летней давности





20 ноября в Волгограде была поставлена точка в деле о грабеже и убийстве жителя Кировского района, совершённом в 2021 году. Как сообщает ИА «Высота 102», в преступлении признаны виновными двое братьев, ранее уже отбывавших наказание за разбой.

- 15 ноября 2001 года осужденные, один из которых на тот момент был несовершеннолетним, на улице Быстрова Кировского района Волгограда увидели мужчину, который привлек их внимание мобильным телефоном и золотыми украшениями. Вооружившись фрагментом металлического замка, они выследили потерпевшего и напали на него. Как впоследствии установили эксперты, мужчина скончался от тупой открытой травмы головы, сопровождающейся переломами костей свода и основания черепа, кровоизлияниями головного мозга, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Несмотря на собранные улики, на протяжении двух десятилетий правоохранителям не удавалось выйти на след преступников. Однако недавно сотрудники четвертого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России приняли решение проверить на причастность к делу всех ранее уже осужденных за разбой в Кировском районе Волгограда.

На этот раз усилия правоохранителей увенчались успехом. Так, следователи вышли на подозреваемых и, опросив их знакомых, смогли найти не только свидетелей, которым осуждённые хвалились совершённым преступлением, но также выйти на скупившего украденные вещи человека.

Кроме того, СК России установил, что у осуждённых был ещё один сообщник, однако его личность пока не установлена.

Отметим, решением суда один из братьев осуждён на 13 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строго режима, второй — на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На этот раз усилия правоохранителей увенчались успехом. Так, следователи вышли на подозреваемых и, опросив их знакомых, смогли найти не только свидетелей, которым осуждённые хвалились совершённым преступлением, но также выйти на скупившего украденные вещи человека.

Кроме того, СК России установили, что у осуждённых был ещё один сообщник, однако его личность пока не установлена.

Отметим, решением суда один из братьев осуждён на 13 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строго режима, второй на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.