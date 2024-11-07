Расследования

Полиция задержала кошмаривших по вечерам волгоградцев серийных грабителей

Расследования 07.11.2024 15:57
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07.11.2024 15:57


В Краснооктябрьском районе Волгограда задержали троих мужчин, которые в вечернее время отбирали у местных жителей сумки с мобильными телефонами и деньгами. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, по факту ограбления в отдел полиции обратились сразу трое потерпевших. 

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личности и задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 23-летний волгоградец, 35-летний житель Армавира и 30-летний житель Ижевска. 

- По трем фактам возбуждены уголовные дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Грабители уже сознались в содеянном. Часть похищенного имущества изъята.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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