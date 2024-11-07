Расследования

На цыганских подростков после конфликта в Волжском возбудили уголовное дело

Расследования 07.11.2024 11:11
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07.11.2024 11:11


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту конфликта двух волжан с толпой цыганских подростков, которые пристали к ним возле торгового центра «Планета Лета» в городе Волжском и требовали денег. 

- По данному факту территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ (хулиганство), а также ст. 163 УК РФ (вымогательство), - сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

В телеграм-каналах 6 ноября появились видеозаписи, на которых группа подростков-цыган пристают к школьнику, который прогуливался со своей подругой. Она стала снимать происходящее на телефон, но это не понравилось цыганам. В ее адрес посыпались оскорбления и угрозы. 

- В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех фигурантов преступления, а также обстоятельств зафиксированного на камеру мобильного телефона инцидента, - рассказала Рудник.

В Волжский выехали следователи-криминалисты областного управления ведомства для оказании практической помощи в расследовании. Это дело находится на контроле главы регионального СУ СКР Василия Семенова.

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