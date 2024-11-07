



Следователи СУ СК России по Волгоградской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела по вопросам миграции, который за взятку в размере 250 тысяч пообещал предпринимателю закрыть глаза на нелегальных мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», обвиняемый уже закончил знакомиться с материалами дела.

– В мае 2024 года сотрудниками территориального подразделения МВД проводилась выездная проверка соблюдения миграционного законодательства индивидуальным предпринимателем. В ходе проверки выяснилось, что коммерсант привлек к труду иностранцев, не имевших разрешения на работу и патента, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – Бизнесмену грозил штраф свыше миллиона рублей.

По данным следствия, здесь обвиняемый и предложил не принимать мер за взятку. Впрочем, денег он так и не получил.

Уголовное дело в отношении экс-полицейского было возбуждено Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – покушение на получение взятки в крупном размере. Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.