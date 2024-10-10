Общество

Штрафы за нарушение режима повышенной готовности из-за СВО введут в Волгограде

Общество 10.10.2024 20:02
0
10.10.2024 20:02


В Кодекс Волгоградской области об административной ответственности внесут изменения, предусматривающие штрафы за нарушение требований режима повышенной готовности, введенного в регионе в связи с президентским Указом от 19 октября 2022 №756.

Как сообщает V102.RU, с соответствующей инициативой обратился в Волгоградскую областную думу прокурор региона. Изменения рекомендовано принять на ближайшем заседании.

Согласно Указу, в Волгоградской области был введен режим повышенной готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды и другие меры. В регионе образован оперативный штаб, который во исполнение Указа принимает решения в рамках своей компетенции. Они обязательны для исполнения.

- Несмотря на широкие полномочия губернатора Волгоградской области и оперативного штаба Волгоградской области, предоставленные Указом Президента Российской Федерации № 757, а также тот факт, что их реализация направлена на обеспечение безопасности и суверенитета государства в целом, какая-либо ответственность в этой сфере все еще не предусмотрена, - поясняется в документах.

При этом законами других регионов, таких как Архангельская, Белгородская, Костромская, Курская, Ленинградская, Орловская, Пензенская, Тамбовская и Самарская области, республики Адыгея,  Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Севастополь такая ответственность установлена.

В Волгоградской области штраф для граждан составит в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы вырастут: для граждан – от 3 до 5 тысяч; должностных лиц – от 20 до 50 тысяч; юридических лиц – от 50 до 100 тысяч.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2024 21:37
Общество 10.10.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 20:35
Общество 10.10.2024 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 17:48
Общество 10.10.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 17:43
Общество 10.10.2024 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 17:14
Общество 10.10.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 16:10
Общество 10.10.2024 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 16:02
Общество 10.10.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 15:13
Общество 10.10.2024 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 15:12
Общество 10.10.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 14:31
Общество 10.10.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 14:06
Общество 10.10.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 13:11
Общество 10.10.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 12:49
Общество 10.10.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 09:22
Общество 10.10.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 09:10
Общество 10.10.2024 09:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:37
Отопление в жилых домах Волжского запустят с 15 октябряСмотреть фотографии
21:25
Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синары» и ЦСКАСмотреть фотографии
21:03
Затонувший плавкран подняли в затоне Сарептский в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:35
В Волжском 29 руководителей детсадов наказали за недоплату воспитателямСмотреть фотографии
20:02
Штрафы за нарушение режима повышенной готовности из-за СВО введут в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области трактористам дадут газа. Бюджет поможетСмотреть фотографии
17:43
Волгоградка взыскала 1,2 млн у страховщиков за ипотечную квартиру в пострадавшем от взрыва домеСмотреть фотографии
17:14
Фроловчанка лишилась иномарки из-за пристрастия к вождению и алкоголюСмотреть фотографии
16:23
Банк Уралсиб запустил акцию «Путешествия с кешбэком»Смотреть фотографии
16:10
«Долг есть долг»: в Волгограде ордена и медали вручили 15 бойцам СВОСмотреть фотографии
16:06
Плантации лазоревого цветка спасли в Волгоградской области от уничтоженияСмотреть фотографии
16:02
Получивший 5 лет волгоградский мебельщик Бородавко потерпел поражение в КраснодареСмотреть фотографии
15:13
Министр энергетики РФ запустил газопровод в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области стартовал отопительный сезон: тепло подано в 70 соцобъектов и 170 МКДСмотреть фотографии
14:31
ЦГМС: в Волгоградской области ночью похолодает до -5Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде байкерша отсудила крупную сумму за некачественный мотоциклСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом родным 4 погибших на СВО военных передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской облдуме появится новый депутатСмотреть фотографии
12:49
«Дешево и быстро не получилось»: депутат Госдумы тайно посетил самое мрачное место в КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде владелец Jaguar идет под суд из-за жадностиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде достраивают дорогу на одной из старейших улицСмотреть фотографии
12:35
Главные продукты из меню волгоградцев подорожали за неделюСмотреть фотографии
11:58
В ЮФО разбился Як-130, пилот доставлен в госпитальСмотреть фотографии
11:18
«Поставили на поток»: в Волгограде инспекторов Гостехнадзора задержали за проведение техосмотра за взяткиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгограде юной закладчице грозит 20 лет за тайники с героиномСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщинуСмотреть фотографии
09:44
«Легковушку разорвало»: водитель такси погиб в лобовом ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Дойдёт ли? Учёные РАН вновь предупредили россиян о 8-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
09:10
Две скоростные бесплатные электрички назначили для болельщиков «Ротора»Смотреть фотографии
08:45
В Волжском началась подтопка одного объектаСмотреть фотографии
 