Штрафы за нарушение режима повышенной готовности из-за СВО введут в Волгограде

В Кодекс Волгоградской области об административной ответственности внесут изменения, предусматривающие штрафы за нарушение требований режима повышенной готовности, введенного в регионе в связи с президентским Указом от 19 октября 2022 №756.

Как сообщает V102.RU, с соответствующей инициативой обратился в Волгоградскую областную думу прокурор региона. Изменения рекомендовано принять на ближайшем заседании.

Согласно Указу, в Волгоградской области был введен режим повышенной готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды и другие меры. В регионе образован оперативный штаб, который во исполнение Указа принимает решения в рамках своей компетенции. Они обязательны для исполнения.

- Несмотря на широкие полномочия губернатора Волгоградской области и оперативного штаба Волгоградской области, предоставленные Указом Президента Российской Федерации № 757, а также тот факт, что их реализация направлена на обеспечение безопасности и суверенитета государства в целом, какая-либо ответственность в этой сфере все еще не предусмотрена, - поясняется в документах.

При этом законами других регионов, таких как Архангельская, Белгородская, Костромская, Курская, Ленинградская, Орловская, Пензенская, Тамбовская и Самарская области, республики Адыгея, Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Севастополь такая ответственность установлена.

В Волгоградской области штраф для граждан составит в размере от 1 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы вырастут: для граждан – от 3 до 5 тысяч; должностных лиц – от 20 до 50 тысяч; юридических лиц – от 50 до 100 тысяч.