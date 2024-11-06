Спорт

«Динамо-Синара» примет «Университет» на новой арене 6 ноября

Спорт 06.11.2024 08:42
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06.11.2024 08:42


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 ноября, в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги сыграют с ижевским «Университетом» на домашней «Динамо Арене». Начало матча в 18-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
 
Бело-голубые, занимающие девятое место на данный момент, с 23 сентября не знают вкуса побед в чемпионате. После выигрышного поединка в Волгограде в ФОК имени Левона Акопяна против майкопского клуба АГУ-«Адыиф» (44:24) команда Евгения Дмитриева угодила в небольшой кризис по результатам, не побеждая уже на протяжении пяти поединков подряд. Но при этом и календарь в данный период предоставил волгоградскому коллективу сильных соперников. Динамовки на данном отрезке на выезде уступили претендующей на медали новороссийской «Черноморочке» (35:38), сыграли в гостях вничью с подмосковной «Звездой» (22:22), упустив победу на последних секундах, а также в родных стенах проиграли идущим  в первой четверке — «Астраханочке» (20:27) и столичному ЦСКА (24:32). В прошлом туре 31 октября бело-голубые потерпели очередную неудачу в выездном противостоянии с «Ростов-Доном». Успешно начав матч против действующих вице-чемпионов России, гости не смогли поддержать высокий темп по ходу всей игры, провалили второй тайм и закономерно проиграли (21:36).
Но именно сегодня у «Синары», имеющей пять очков в активе и всего один выигрыш в нынешнем сезоне, будет отличный шанс попробовать начать восхождение по турнирной таблице. «Университет» проиграл во всех девяти ранее проведенных поединках и занимает последнее, 11-ое место. Ижевские гандболистки, несмотря на черную полосу, не опускают руки и показывают высокую самоотдачу в каждой из игр. Однако нельзя отрицать тот факт, что класс волгоградских спортсменок  находится на более высоком уровне. Но бело-голубым предстоит доказать это на площадке родной арены, а тренерский штаб в оставшееся время до матча наверняка еще раз проведет психологическую работу со своими подопечными, чтобы динамовки избежали недооценки гостей из Удмуртии, до последней минуты сохраняя полную концентрацию.
 
Волгоградские болельщики не без основания рассчитывают увидеть сегодня первую и очень важную во всех смыслах победу хозяек на обновленной и современной «Динамо Арене».    
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»


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