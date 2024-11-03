Происшествия

В массовом ДТП на севере Волгограда погиб водитель «Нивы»

Происшествия 03.11.2024 10:41
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03.11.2024 10:41


В Тракторозаводском районе Волгограда погиб человек в результате столкновения четырех автомобилей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, крупная авария произошла накануне вечером напротив дома №5 на Третьей продольной. 

- Произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2121», после чего автомашину «ВАЗ-2121» откинуло на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с грузовой автомашиной DAF, после чего автомашину «ВАЗ-2121» откинуло на полосу дороги первоначального движения, где произошло столкновение с автомашиной KIA Sprotage, - уточнили в пресс-службе главка МВД.

39-летний водитель «Нивы» скончался при транспортировке в больницу.

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