В массовом ДТП на севере Волгограда погиб водитель «Нивы»





В Тракторозаводском районе Волгограда погиб человек в результате столкновения четырех автомобилей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, крупная авария произошла накануне вечером напротив дома №5 на Третьей продольной.

- Произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2121», после чего автомашину «ВАЗ-2121» откинуло на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с грузовой автомашиной DAF, после чего автомашину «ВАЗ-2121» откинуло на полосу дороги первоначального движения, где произошло столкновение с автомашиной KIA Sprotage, - уточнили в пресс-службе главка МВД.

39-летний водитель «Нивы» скончался при транспортировке в больницу.