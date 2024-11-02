Ушел из жизни «папа» волгоградского гандбола Константин Галузо





Волгоградский спорт понёс невосполнимую утрату — накануне, 1 ноября, в возрасте 89 лет ушел из жизни родоначальник гандбола в нашем регионе Константин Борисович Галузо. Легендарный специалист являлся первым директором Волгоградской областной спортшколы в далеком 1972 году. Тогда Галузо, взяв в помощники ставших впоследствии именитыми наставников Левона Акопяна и Леонида Коросташевича, принялся развивать ручной мяч, который в итоге стал основным видом в спортшколе. Гандбол в Волгоградской области с этого времени прогрессировал стремительными темпами.

Среди воспитанников спортшколы - 16 заслуженных мастеров спорта, которые по ходу своих карьер стали олимпийскими чемпионами, триумфаторами чемпионатов мира и Европы. Также спортшкола воспитала двух заслуженных тренеров СССР и 22 заслуженных тренеров России. «Папа волгоградского гандбола», как многие называли Константина Борисовича, около 40 лет руководил спортивным учреждением. Галузо заложил мощный фундамент и зародил легендарные победные традиции, которыми славится волгоградский гандбол и по сей день. В спортивной школе по гандболу «Динамо» до сих пор продолжают трудиться многие воспитанники Константина Борисовича и передают бесценный опыт новым поколениям волгоградских спортсменов.





Прощание с Константином Борисовичем Галузо состоится 6 ноября в ритуальном комплексе «Память» (ул. Землячки, 74). Начало церемонии в 10.00.

