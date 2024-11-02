Спорт

Ушел из жизни «папа» волгоградского гандбола Константин Галузо

Спорт 02.11.2024 13:16
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02.11.2024 13:16


Волгоградский спорт понёс невосполнимую утрату  —  накануне, 1 ноября, в возрасте 89 лет ушел из жизни родоначальник гандбола в нашем регионе Константин Борисович Галузо. Легендарный специалист являлся первым директором Волгоградской областной спортшколы в далеком 1972 году. Тогда Галузо, взяв в помощники ставших впоследствии именитыми  наставников Левона Акопяна и Леонида Коросташевича, принялся развивать ручной мяч, который в итоге стал  основным видом в спортшколе. Гандбол в Волгоградской области с этого времени прогрессировал стремительными темпами.
 
Среди воспитанников спортшколы - 16 заслуженных мастеров спорта, которые по ходу своих карьер стали олимпийскими чемпионами, триумфаторами чемпионатов мира и Европы. Также спортшкола воспитала двух заслуженных тренеров СССР и 22 заслуженных тренеров России. «Папа волгоградского гандбола», как многие называли Константина Борисовича, около 40 лет руководил спортивным учреждением. Галузо заложил мощный фундамент и зародил легендарные победные традиции, которыми славится волгоградский гандбол и по сей день.  В спортивной школе по гандболу «Динамо»  до сих пор продолжают трудиться многие воспитанники Константина Борисовича и передают бесценный опыт новым поколениям волгоградских спортсменов.

Прощание с Константином Борисовичем Галузо состоится 6 ноября в ритуальном комплексе «Память» (ул. Землячки, 74). Начало церемонии в 10.00.

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com

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