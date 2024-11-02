Ушел из жизни «папа» волгоградского гандбола Константин Галузо

Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com
Спорт 02.11.2024 13:16
0
02.11.2024 13:16
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com
Волгоградский спорт понёс невосполнимую утрату — накануне, 1 ноября, в возрасте 89 лет ушел из жизни родоначальник гандбола в нашем регионе Константин Борисович Галузо. Легендарный специалист являлся первым директором Волгоградской областной спортшколы в далеком 1972 году. Тогда Галузо, взяв в помощники ставших впоследствии именитыми наставников Левона Акопяна и Леонида Коросташевича, принялся развивать ручной мяч, который в итоге стал основным видом в спортшколе. Гандбол в Волгоградской области с этого времени прогрессировал стремительными темпами.
Среди воспитанников спортшколы - 16 заслуженных мастеров спорта, которые по ходу своих карьер стали олимпийскими чемпионами, триумфаторами чемпионатов мира и Европы. Также спортшкола воспитала двух заслуженных тренеров СССР и 22 заслуженных тренеров России. «Папа волгоградского гандбола», как многие называли Константина Борисовича, около 40 лет руководил спортивным учреждением. Галузо заложил мощный фундамент и зародил легендарные победные традиции, которыми славится волгоградский гандбол и по сей день. В спортивной школе по гандболу «Динамо» до сих пор продолжают трудиться многие воспитанники Константина Борисовича и передают бесценный опыт новым поколениям волгоградских спортсменов.
Прощание с Константином Борисовичем Галузо состоится 6 ноября в ритуальном комплексе «Память» (ул. Землячки, 74). Начало церемонии в 10.00.
Фото: ГК «Динамо-Синара» vk.com
Налетай, покупай! Стартовала продажа билетов на матч России и Сирии в Волгограде02.11.2024 14:27
Спорт 02.11.2024 14:27
«Ротор» встретится с прямым конкурентом «Енисеем» 2 ноября02.11.2024 09:27
Спорт 02.11.2024 09:27
«Спартак» записал в актив еще три победы в бассейне Рузы02.11.2024 07:49
Спорт 02.11.2024 07:49
Стало известно, кто сыграет за Сирию в футбольном матче в Волгограде02.11.2024 06:05
Спорт 02.11.2024 06:05
«Динамо-Синара» без шансов проиграло лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»01.11.2024 08:14
Спорт 01.11.2024 08:14
Бывший главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов ушел из ЦСКА31.10.2024 19:02
Спорт 31.10.2024 19:02
«Динамо-Синара» после перерыва сыграет с лидером Суперлиги «Ростов-Доном»31.10.2024 10:05
Спорт 31.10.2024 10:05
«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»30.10.2024 12:14 Реклама
Спорт 30.10.2024 12:14 Реклама
Волгоградские ватерполистки добыли две победы в подмосковной Рузе28.10.2024 16:52
Спорт 28.10.2024 16:52
«Каустик» потерпел 10-е поражение в 10 матчах Суперлиги28.10.2024 10:37
Спорт 28.10.2024 10:37
Бояринцев после поражения «Ротора»: «Есть вопросы к команде и отдельным личностям»27.10.2024 20:06
Спорт 27.10.2024 20:06
Худший матч? «Ротор» проиграл аутсайдеру Первой лиги в Уфе – 0:227.10.2024 16:03
Спорт 27.10.2024 16:03
Волгоградский боксер Бабанин сокрушил на родной земле африканца Мероро27.10.2024 12:40
Спорт 27.10.2024 12:40
«Ротор» сыграет с «Уфой» на выезде 27 октября27.10.2024 06:47
Спорт 27.10.2024 06:47
В торговом центре Волгограда выясняли отношения лучшие борцы области26.10.2024 16:52
Спорт 26.10.2024 16:52