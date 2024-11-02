Расследования

В Волгограде к 9 годам тюрьмы приговорён участник нашумевшего «ювелирного» налета

Расследования 02.11.2024 11:18
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02.11.2024 11:18

В Волгограде вступил в силу приговор Сергею Завьялову, который в составе ОПГ участвовал в вооружённом налёте на ювелирный магазин «Ваше золото». Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина приговорён к 9 годам строгого режима.

- Фигуранты уголовного дела 22 апреля 2016 года в составе организованной группы совершили нападение на ювелирный магазин «Ваше золото», расположенный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Угрожая сотрудникам магазина пистолетом Макарова, Завьялов и его сообщники похитили ювелирные изделия общей стоимостью более 2 млн рублей, - напомнили в прокуратуре Волгоградской области.

На протяжении семи лет члену банды удавалось успешно уходить от правосудия. Однако в 2023 году правоохранителям всё же удалось выйти на налётчика. Он был задержан в Москве и доставлен в Волгоград для производства следственных действий.

Краснооктябрьским районным судом Волгограда 12 августа 2024 года Завьялов был приговорён к длительному сроку. Однако защита обвиняемого попыталась оспорить это решение. Впоследствии Волгоградский областной суд также поддержал вынесенное ранее решение. В настоящее время приговор вступил в силу.

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