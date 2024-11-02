Спорт

«Ротор» встретится с прямым конкурентом «Енисеем» 2 ноября

Спорт 02.11.2024 09:27
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02.11.2024 09:27


Волгоградский «Ротор» сегодня, 2 ноября, на выезде сыграет с красноярским «Енисеем» в 17-ом туре Первой лиги. Начало матча в 14-00 ч., сообщает V102.RU.
 
Сине-голубым предстоит реабилитироваться за гостевое поражение в прошлом туре от «Уфы» со счетом 0:2. В концовке противостояния в столице Башкортостана хозяевам принесли победу голы Андрея Анисимова и Владислава Ложкина. Подопечные Дениса Бояринцева показали футбол очень среднего качества 27 октября. Сам наставник волгоградцев на послематчевой пресс-конференции признал, что это была худшая игра под его руководством за все время работы в клубе.
 
У части болельщиков вызывает беспокойство и физическая готовность футболистов. Не исключено, что на данном отрезке напряженного сезона игроков настиг определенный функциональный спад, связанный с короткими летними сборами. Это могло стать одной из причин неудачной полосы у команды. Напомним, «Ротор» за последние 10 матчей в Первой лиге выиграл всего лишь дважды. Но при этом сине-голубые до сих пор остаются в верхней части турнирной таблицы, располагаясь на девятом месте с 22 очками.
 
«Енисей» под руководством известного в прошлом футболиста московского «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова занимает 11-ю позицию с 20 баллами, являясь прямым конкурентом «Ротора». В общей сложности красноярцы победили шесть раз, дважды сыграли вничью и потерпели восемь поражений в подэлитном дивизионе. В прошлом туре красно-синие на выезде уступили «Тюмени» — 1:4. Отметим, что «Енисей» сейчас принимает соперников в манеже, что изначально может считаться их преимуществом перед менее адаптированными к непривычным условиям гостевыми командами.
 
«Ротору» сегодня будет непросто, но все шансы на победный результат в равном противостоянии у волгоградцев имеются.  
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)

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