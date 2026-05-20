«Каустик» уверенно обыграл «Динамо» в принципиальном противостоянии





В рамках утешительного мини‑турнира за 9–12‑е места Суперлиги по гандболу волгоградский «Каустик» одержал уверенную победу над астраханским «Динамо» со счётом 40:31.

С первых минут встречи волгоградцы взяли игру под свой контроль. Уже к 13‑й минуте «Каустик» создал комфортное преимущество в четыре мяча, задав тон всему матчу. В дальнейшем команда методично наращивала отрыв, не позволяя сопернику вернуться в игру. К перерыву на табло горели цифры 21:15 в пользу хозяев площадки – такой результат наглядно отражал превосходство «Каустика» в организации атак и надёжности обороны.Ключевую роль в успехе волгоградцев сыграли их лидеры атаки. По 8 мячей на свой счёт записали Никита Светлов и Даниил Кольцов – именно их точные броски не раз вскрывали оборону «Динамо». Весомый вклад внесли и другие игроки: Кирилл Акрамов добавил 6 мячей, а Владислав Алексанян – 5.У астраханской команды лучшими бомбардирами стали Александр Тюменцев (7 мячей), а также Шелестюков и Вереин, забросившие по 6 мячей каждый. Однако усилий лидеров оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общую нестабильность в действиях коллектива и справиться с напором соперника.Интересным получился финиш матча: за пять минут до его завершения «химики» вели с разгромным счётом 39:28. Однако в заключительные минуты волгоградцы несколько снизили темп, позволив астраханцам сократить отставание. Тем не менее игра завершилась заслуженной и внушительной победой «Каустика» – 40:31.Матч продемонстрировал, что «Каустик», несмотря на непростое положение в сезоне, сохраняет боевой дух и способен навязывать борьбу даже в сложных условиях.19 мая. Финальный этап. Группа «Б». 9-12 места. Волгоград. ФОК «Молодёжный». 500 зрителей.: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников. (Москва).: Великанов – Ибраков (4), Акрамов (6), Светлов (8), Земляной (1), Кудинов (3), Алексанян (5) – Михайлов, Косенков (2), Саливон, Кольцов (8), Палащенко (1), Филёв, Токмаков (2), Косогов, Васильев.Кревчик – Гумаров (3), Климентьев (2), Вереин (6), Немцев (3), Вергейчик (2), Шелестюков (6) – Иванов, Тюменцев (7), Фильчев (2), Мухтаров, Кутепов, Наконечный, Никулин.: 3/3 – 10/6.: 2 – 2.: 11 – 16.Эта победа позволила «Каустику» сравняться по набранным очкам с омским «Скифом» и удержаться на предпоследнем месте.Теперь «химикам» предстоит встретится с лидирующем в турнире СГАУ‑Саратов. Матч пройдёт 25 мая 2026 года в 17:30 в Саратове, в ФОК «Юбилейный». Волгоградцам нужно будет найти слабые места в игре с сильным соперником, чтобы одержать столь необходимую победу.